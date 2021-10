Dopo l’arrivo di Android 12 all’interno del canale AOSP nelle scorse ore, quest’oggi scopriamo il nome scelto da Google per la nuova release di Android: Snow Cone.

“Snow Cone” è il nome scelto da Google

Dave Burke, vice presidente del ramo engineering di Android, ha confermato la notizia sul suo profilo Twitter allegando anche un simpatico background con tanti piccoli coni gelato con la mascotte di Android. La prima volta che abbiamo sentito nominare il nome “Snow Cone” era a metà febbraio 2021, quando un incredibile leak svelava in anticipo alcune importanti funzionalità in arrivo su Android 12 tra cui, appunto, il nome in codice con cui veniva indicato dal team di sviluppo.

Google non abbandona una pratica che resiste ormai sin dalla primissima release del suo sistema operativo mobile, sebbene a seguito dell’arrivo di Android 10 nel 2019 aveva deciso di rimuovere questo tipo di nomenclatura dal nome ufficiale delle varie release preferendo invece un approccio differente, basato invece sui numeri.

Cosa ne pensate di questa piccola novità? Potendo scegliere preferite che Google torni alla vecchia nomenclatura con i nome dei dolci di fianco il nome ufficiale della release, oppure preferite l’approccio che contraddistingue ogni nuova versione da Android 10 in poi? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.