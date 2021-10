All’inizio di quest’anno l’USB Implementers Forum (USB-IF) ha annunciato che i dispositivi USB-C avrebbero presto supportato la ricarica veloce a 240 W e ciò rappresenta un notevole incremento rispetto all’attuale velocità massima supportata, ossia 100 W.

Nelle scorse ore l’USB Implementers Forum ha presentato ufficialmente i nuovi loghi della certificazione per i dispositivi USB-C che mettono maggiormente in risalto proprio l’aspetto della velocità di ricarica supportata.

In particolare, sono disponibili due potenze nominali per i dispositivi USB (60 W o 240 W) e i device saranno in grado di specificare quale livello di potenza di ricarica riescono a supportare.

Inoltre, USB-IF ha anche rinnovato i suoi loghi di certificazione USB4, che indicano le velocità di trasferimento dati massime supportate (40 Gbps o 20 Gbps) ed esistono pure loghi unificati specifici per cavi e dispositivi che indicano sia le velocità dei dati che quelle di ricarica.

Infine, c’è un logo specifico per i caricabatterie USB certificati che indica che possono fornire fino a 240 W di potenza a un singolo dispositivo.

Ecco i nuovi loghi per la ricarica dei device USB-C

Bisogna precisare che non ci troviamo di fronte a un nuovo standard di ricarica ma soltanto a un tentativo di rappresentare visivamente i vari standard esistenti.

Resta da capire se tale tentativo dell’USB Implementers Forum non abbia come effetto quello di generare un po’ di confusione tra gli utenti nel momento in cui devono andare a scegliere il dispositivo da acquistare.

Ad ogni modo, è bene ricordare che soltanto i device che passano attraverso il processo di certificazione di USB-IF possono portare questi loghi o usarli nei materiali di marketing e questo sistema garantisce agli utenti di identificare le varie caratteristiche e di potersi fidare della loro veridicità e permette loro di avere anche la certezza sulla possibilità di usarli su tutti i device che supportano il medesimo standard.

