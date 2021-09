Più di 10 milioni di dispositivi infettati in tutto il mondo utilizzando oltre 200 applicazioni malevole: questo è quanto è stato in grado di fare per ora GriftHorse, un trojan capace di attivare un costoso servizio in abbonamento a insaputa dell’utente.

Nessun premio vinto, tanto per cambiare: è il trojan GriftHorse

Zimperium, società di sicurezza informatica specializzata, ha scovato l’ennesima minaccia per i dispositivi mobili: si tratta di GriftHorse, un pericoloso trojan che si è nascosto all’interno di più di 200 app Android (anche sul Google Play Store) e ha infettato più di 10 milioni di dispositivi in più di 70 Paesi (Italia compresa). Grazie alla collaborazione con Google, dal Play Store sono state rimosse oltre 200 applicazioni, ma ovviamente bisogna fare attenzione anche agli store di terze parti spesso utilizzati dagli utenti.

Fortunatamente per un utente con un minimo di “esperienza web” non è semplice cascare nel tranello, ma i meno avvezzi potrebbero lasciarsi raggirare. L’app malevola bombarda il dispositivo con una serie di annunci che millantano la vincita di alcuni premi: cliccando sulle notifiche si viene invitati a inserire il proprio numero di telefono per la verifica della vincita e il gioco è fatto. L’unico premio è un bell’abbonamento da 36 euro al mese non richiesto.

Per approfondire il funzionamento del trojan GriftHorse e per scoprire la lista completa della app malevole che dovete assolutamente disinstallare dallo smartphone Android potete fare riferimento al blog ufficiale Zimperium.

Potrebbe interessarti: state alla larga da questa mod di WhatsApp, nasconde un pericoloso trojan