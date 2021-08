Il team Kaspersky ha scovato una nuova mod di WhatsApp particolarmente dannosa per gli utenti, denominata FMWhatsApp. All’interno nasconde il trojan mobile Triada, molto pericoloso per la sua capacità di diffondere annunci, sottoscrivere abbonamenti non voluti e non solo.

Attenzione a FMWhatsApp, una mod di WhatsApp che nasconde un trojan

WhatsApp è una delle app di messaggistica più popolari e continua a migliorarsi nel tempo (in arrivo le reaction?), seppur più lentamente di quanto alcuni vorrebbero. Potreste essere tentati dalla possibilità di scaricare mod (più o meno funzionanti) per potervi godere funzionalità aggiuntive non presenti sulla versione ufficiale, ma il nostro consiglio resta sempre quello di evitare.

Potreste infatti incappare in mod come FMWhatsApp, che nasconde al loro interno un pericoloso trojan, Triada, e un’ad library. Come fatto notare da Kaspersky, il trojan funge da mediatore, raccogliendo dati sul dispositivo, e in seguito scarica altri trojan sullo smartphone: questi possono lanciare annunci in modo indipendente, ma anche sottoscrivere abbonamenti a pagamento e accedere agli account WhatsApp, intercettando i messaggi SMS per ottenere la conferma di accesso.

“Con questa applicazione è difficile per gli utenti riconoscere la minaccia a cui vanno incontro, perché la mod fa effettivamente ciò che promette: offre funzionalità aggiuntive. Tuttavia, abbiamo osservato che i criminali informatici hanno iniziato a diffondere file dannosi attraverso gli annunci pubblicitari in tali app. Per questo motivo consigliamo di utilizzare solo i software di messaggistica scaricati dagli app store ufficiali. Non avranno alcune funzioni aggiuntive, ma almeno si avrà la certezza di non installare malware sul proprio smartphone“, ha dichiarato Igor Golovin, security expert di Kaspersky.

Installate solo applicazioni provenienti da store ufficiali o affidabili e controllate sempre le autorizzazioni da concedere (se alcune vi sembrano sospette o eccessive evitate l’app per sicurezza). Se avete installato FMWhatsApp disinstallatela immediatamente e procedete con una scansione dello smartphone utilizzando uno degli antivirus a disposizione sul Google Play Store. Per maggiori informazioni sul funzionamento del trojan potete seguire questo link.

