Il mercato degli smartwatch è in costante evoluzione, sia dal punto di vista delle nuove funzioni che da quello del design. Siamo passati dai classici modelli con schermo circolare a quelli quadrati, per arrivare a quella che sembra la soluzione più interessante, che coniuga uno schermo di dimensioni accettabili a dimensioni contenute.

Zeblaze Meteor è uno smartwatch dalla forma rettangolare, molto allungata, per ridurre le dimensioni al polso pur mantenendo uno schermo di buone dimensioni. Il nuovo prodotto è in promozione in questi giorni su Cafago, noto store online, con un prezzo che lo rende decisamente appetibile.

Zeblaze Meteor

Zeblaze Meteor è caratterizzato da uno schermo TFT da 1,57 pollici, con una risoluzione di 320 x 200 pixel, decisamente allungato in verticale dunque. A disposizione dell’utente ci sono oltre cinquanta diversi quadranti, da scegliere tramite la companion app, al fine di personalizzare al meglio l’aspetto dello schermo e le informazioni visualizzate.

Ricca la dotazione di sensori, che include un rilevatore di battito cardiaco, il misuratore della pressione sanguigna e del livello di ossigeno nel sangue, il conteggio dei passi percorsi e il tracciamento del sonno. La certificazione IP68 permette di utilizzare Zeblaze Meteor anche sott’acqua, sotto la pioggia o mentre lavate i piatti, senza temere di danneggiarlo.

La batteria da 180 mAh consente di raggiungere i 14 giorni di autonomia attivando la modalità di risparmio energetico, mentre attivando tutte le funzioni intelligenti l’autonomia raggiungerà comunque una settimana. Tra le funzioni a disposizione ci sono la possibilità di ricevere notifiche dallo smartphone, il controllo della riproduzione musicale, cronometro, sveglia, conto alla rovescia, calcolatrice, previsioni del tempo, esercizi respiratori e tracciamento del ciclo mestruale.

Tre le colorazioni tra cui scegliere, nera, blu e oro, con la confezione di vendita che include, oltre allo smartwatch anche il cavetto di ricarica. Potete acquistare Zeblaze Meteor su Cafago al prezzo di 23,99 euro, inclusivo di IVA ed eventuali dazi doganali.

Acquista Zeblaze Meteor su Cafago

Informazione Pubblicitaria