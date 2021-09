Dopo tanti mesi di indiscrezioni e i primi test di Europa, per Netflix è arrivato il momento di dare il via alla sua avventura nel mondo del gaming e l’Italia è uno dei primi Paesi nei quali gli utenti avranno la possibilità di mettere alla prova il nuovo servizio con il quale il colosso dello streaming proverà a impensierire la concorrenza sempre più agguerrita, a partire da Google Stadia.

Si tratta di un momento che potrebbe rappresentare una svolta epocale nel mondo del gaming, in quanto Netflix ha la struttura e le risorse per affermarsi in poco tempo come uno dei principali protagonisti del settore.

E il commento di un portavoce di Netflix fa trasparire l’entusiasmo che il team del colosso dello streaming sta vivendo:

A partire da oggi, gli abbonati italiani a Netflix potranno accedere ai primi cinque videogiochi su dispositivi mobile Android. Questi videogiochi includono Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Card Blast, Teeter Up, e Shooting Hoops. Siamo solo all’inizio e abbiamo ancora tanto lavoro da fare ma siamo molto contenti di offrire questi giochi in esclusiva all’interno dell’abbonamento a Netflix, senza pubblicità né acquisti in-app.

I primi 5 giochi su Netflix

Almeno per il momento i giochi non saranno disponibili in streaming ma dovranno essere scaricati effettivamente sul dispositivo Android: una volta che si apre l’app Netflix, infatti, gli utenti visualizzeranno una sezione dedicata ai giochi e, selezionandone uno, saranno rinviati al Google Play Store, dal quale dovrà essere scaricato.

A quel punto il gioco sarà visualizzato sia all’interno dell’app di Netflix per Android che, come avviene normalmente, tra le applicazioni installate sul device.

I primi 5 giochi inclusi gratuitamente nell’abbonamento a Neflix sono i seguenti:

Stranger Things: 1984 – Vivi insieme a Hopper e ai ragazzi incredibili missioni a Hawkins e nel Sottosopra in questa avventura retrò stilizzata con tanti oggetti da collezionare.

Stranger Things 3: Il gioco – Scegli uno dei 12 personaggi di Stranger Things 3: Il Gioco e combatti in una Hawkins pixellata. Forma un team con i tuoi amici o avventurati nel Sottosopra in solitaria.

Card Blast – Realizza una mano vincente, e magari metti a segno un full, in questo gioco dai ritmi serrati perfetto per chi vuole cimentarsi ogni tanto con il poker.

Shooting Hoops – Una palla da basket provvista di fucile spara freccette? Grande idea! Scagliale nella giusta direzione per centrare il canestro e il gioco è fatto.

Teeter Up – Niente draghi né mostri: lo scopo qui è far entrare la pallina nel buco muovendo la piattaforma per contrastare la gravità e le leggi della fisica.

In sostanza, Netflix compie un primo passo verso quella che potrebbe essere una piccola rivoluzione del mondo del gaming online. Vedremo se nei prossimi mesi il suo interesse per i videogiochi continuerà a crescere o verrà messo da parte.

