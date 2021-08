Google Stadia non è riuscito a diventare il “Netflix dei giochi” e nemmeno Xbox Cloud Gaming di Microsoft, in quanto il servizio presenta ancora importanti limitazioni.

Il mese scorso Netflix ha annunciato il suo interessamento per il gaming con l’intento di lanciare un servizio di gioco in streaming capace di competere con le altre piattaforme.

Netflix testa i primi giochi in Polonia

Oggi la società ha confermato su Twitter che sta testando i primi giochi Netflix in Polonia. Gli utenti polacchi con account Netflix possono avviare l’app per Android e accedere a Stranger Things 1984 e Stranger Things 3.

Per ora il nuovo servizio sembra piuttosto deludente, in quanto questi giochi non vengono riprodotti in streaming. Toccando l’icona di un gioco all’interno dell’app Netflix l’utente viene indirizzato al Google Play Store per installare il titolo che sarà avviabile solo dall’app Netflix e non come app autonoma.