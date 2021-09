Si chiama OPPO K9 Pro ed è un nuovo smartphone lanciato nelle scorse ore in Cina dal produttore asiatico in occasione di un evento durante il quale OPPO ha annunciato anche altri device.

Si tratta di uno smartphone di fascia media che però può vantare qualche caratteristica che è più comune trovare tra i device di fascia alta, il tutto ad un prezzo piuttosto competitivo.

Le principali caratteristiche di OPPO K9 Pro

Animato da un processore MediaTek Dimensity 1200, il nuovo smartphone di OPPO può contare su un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz, supporto HDR10, supporto touch sampling rate a 180Hz e DCI-P3 wide color gamut.

Per quanto riguarda la memoria, OPPO K9 Pro può vantare 8 GB o 12 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di storage (UFS 3.1), senza la possibilità di espansione via MicroSD ma con supporto OTG.

Passando al comparto fotografico, frontalmente troviamo un sensore da 16 megapixel in un foro nell’angolo in alto a sinistra mentre sulla parte posteriore lo smartphone presenta una tripla fotocamera con un sensore primario da 64 megapixel (con lenti 6P e apertura f/1.7), un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel (con lenti 5P e apertura f/2.2) e un sensore macro da 2 megapixel (con lenti 3P e apertura f/2.4). Tra le funzionalità software il produttore cinese ha pensato a una modalità super night, una modalità ritratto neon e una modalità notte per la fotocamera frontale.

Tra le altre caratteristiche troviamo un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nello schermo, NFC, supporto dual SIM dual 5G, Bluetooth 5.2, un ingresso jack audio da 3,5 mm, una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida Super Flash Charge a 60 W e interfaccia ColorOS 11 basata su Android 11.

Prezzi e disponibilità

OPPO K9 Pro sarà disponibile in Cina dal 30 settembre ai seguenti prezzi:

versione 8/128 GB a 2.199 yuan (pari a circa 290 euro)

versione 12/256 GB a 2.699 yuan (pari a circa 350 euro)

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali su una possibile commercializzazione anche in Europa.