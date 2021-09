StreamView si sta espandendo in Italia con una propria filiale con sede a Milano e lancia nel nostro Paese l’intera gamma di prodotti Nokia Smart TV e Nokia Streaming.

Nokia Smart TV e Nokia Streaming in arrivo in Italia

StreamView, licenziatario del marchio Nokia per Smart TV e Set-Top Box, arriva in Italia con la filiale StreamView Italia S.r.l, con sede a Milano, e sarà guidata da Roberto Pozzi come Amministratore Delegato e dalla sua esperienza di 15 anni nel mercato TV e CE. Tutto ciò porta al debutto nella nostra penisola delle nuove Nokia Smart TV e dei dispositivi di streaming del marchio con sistema operativo Android TV.

Grazie al sistema operativo di Google è possibile scaricare più di 7000 applicazioni dal Play Store, comprese quelle dei servizi più popolari come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e YouTube, così come le librerie multimediali di canali TV, ma anche migliaia di giochi Android, app musicali e così via. Il tutto con gli standard di sicurezza e le certificazioni di Big G.

Per chi non vuole cambiare TV c’è anche Nokia Terrestrial Receiver 6000, utile per renderla pronta per il nuovo standard DVB-T2 HEVC, senza che ci sia la necessità di acquistarne una nuova. Rientra nelle agevolazioni del Bonus TV e dà accesso immediato a RAI HD e agli altri canali in alta definizione (Mediaset e così via). Sul sito StreamView sono già disponibili all’acquisto diversi prodotti targati Nokia:

