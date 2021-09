Prosegue senza sosta il lavoro di miglioramento del team di sviluppatori di WhatsApp e, a distanza di poche ore dal rilascio della versione 2.21.20.2, è già disponibile una nuova beta per i dispositivi Android di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma: stiamo parlando della versione 2.21.20.3.

Le novità della versione 2.21.20.3 di WhatsApp Beta per Android

Così come apprendiamo da WABetaInfo, gli sviluppatori di WhatsApp sono al lavoro su una nuova funzionalità relativa ai pagamenti e chiamata Cashback.

Il nome stesso della funzione ci suggerisce a cosa servirà: grazie ad essa, gli utenti potranno ricevere dei rimborsi nel caso di utilizzo del sistema di pagamenti dell’app di messaggistica.

In pratica, WhatsApp sta introducendo la funzionalità cashback per incoraggiare gli utenti a provare WhatsApp Payments, un modo semplice e sicuro per inviare denaro (disponibile in India) ma al momento non è ancora chiaro se tutti potranno ottenere questi rimborsi o se saranno riservati soltanto agli utenti che non hanno mai inviato un pagamento con l’app di messaggistica.

Il team di WhatsApp chiarirà questo aspetto nel momento in cui tale funzionalità sarà disponibile: allo stato attuale, infatti, è ancora in fase di sviluppo e, pertanto, nessuno è in grado di ricevere un rimborso. Staremo a vedere.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se desiderate provare la versione 2.21.20.3 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati sul sistema operativo mobile di Google avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso in anteprima questa versione dell’applicazione di messaggistica può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina ad essa dedicata seguendo questo link).

