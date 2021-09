UMIDIGI ha annunciato nelle scorse ore una nuova serie di rugged phone, destinata alla fascia medio bassa del mercato. Diamo dunque il benvenuto alla serie BISON X10, ricca di funzioni e certificazioni, nonostante un prezzo decisamente contenuto, che conquisterà chi cerca uno smartphone resistente ai maltrattamenti.

UMIDIGI BISON X10 e X10 Pro

Partiamo subito con le specifiche tecniche che sono sostanzialmente le stesse per entrambi i modelli. Troviamo uno schermo HD+ da 6,53 pollici con notch a goccia per la fotocamera frontale, chipset MediaTek Helio P60 con CPU octa core e GPU ARM Mali-G72 MP3. La RAM, di tipo LPDDR4x ammonta a 4 GB su entrambi i modelli, mentre la memoria interna, di tipo UFS 2.1, è pari a 64 GB su BISON X10 e a 128 GB su BISON X10 Pro.

La connettività include il supporto alle reti 4G/VoLTE, WiFi, Bluetooth 4.2, GPS. GLONASS, Galileo e Beidou, NFC per i pagamenti in mobilità, radio FM, connettore USB Type-C. Ottima la batteria da 6.150 mAh, che dovrebbe garantire un’autonomia particolarmente elevata. Il sistema operativo è Android 11, senza particolari personalizzazioni né bloatware.

Il comparto fotografico può contare su una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 20 megapixel(f/1.75) affiancato da un ultra grandangolare (FoV di 120 gradi) da 8 megapixel e da un sensore da 5 megapixel per macro fino a 3 centimetri di distanza. Nella parte frontale, all’interno del notch a goccia, trova invece posto un sensore da 8 megapixel (f/2.2) per i selfie.

Ricca la dotazione di sensori, con lettore di impronte digitali montato sul frame laterale, barometro, giroscopio, sensore di prossimità e di luminosità, accelerometro e bussola elettronica. UMIDIGI BISON X10 Pro è dotato anche di un termometro a infrarossi, ideale per avere la temperatura sotto controllo.

Per entrambi sono presenti le certificazioni IP68 & IP69L, oltre alla MIL-STD-810G. Mentre BISON X10 può contare su una cover posteriore in vetro satinato, che non trattiene le impronte, la variante Pro dispone di una copertura in gomma che ne aumenta ulteriormente la resistenza a cadute e urti.

Sia UMIDIGI BISON X10 che UMIDIGI BISON X10 Pro saranno in vendita a partire dall’11 ottobre su AliExpress, con un prezzo di 119,99 dollari (circa 102 euro) per il modello “base” e 139,99 dollari (circa 120 euro) per la variante Pro.

Non poteva infine mancare un giveaway che mette in palio 10 BISONX10 e X10 Pro, insieme alle cuffie TWS AirBuds Pro. Trovate tutti i dettagli per partecipare all’iniziativa promozionale sulla pagina dedicata, mentre sul sito ufficiale del produttore potete trovare ulteriori informazioni sui due smartphone.

