Android 12.1 porterà finalmente un nuovo sfondo nell’AOSP | Download

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di una versione intermedia tra Android 12 e Android 13, invece oggi apprendiamo che Android 12.1 – questo il nome di tale minor release – porterà con sé anche un nuovo sfondo nell’AOSP, addirittura un lustro dopo l’ultima volta.

Insomma, se da una parte Android 12.1 dovrebbe essere accompagnato da un nuovo livello di API (API level 32), oggi vediamo qualcosa di molto meno tecnico.

Google porterà un nuovo sfondo nell’AOSP con Android 12.1

Il titolo della modifica al codice che Google ha appena presentato internamente all’AOSP (Android Open Source Project) Gerrit recita “the sky is not pink“. In concreto la modifica consiste nella sostituzione dello sfondo predefinito – denominato proprio “pink sky” – che Big G aveva introdotto nella versione open source di Android all’incirca 5 anni addietro.

Il posto del vecchio sfondo viene assegnato al nuovo sfondo che Google dovrebbe far debuttare con Android 12.1, il primo aggiornamento minore del sistema operativo che la casa di Mountain View rilascerà anni dopo l’ultima volta.

La maggior parte degli utenti probabilmente non è neppure a conoscenza dell’esistenza di questo vecchio sfondo predefinito e il motivo è molto semplice: sebbene disponibile sin dai tempi di Android 7.0 Nougat, esso trova posto solo nelle release open source di Android, mentre i vari OEM tendono a rimuoverlo in favore di proprie gallerie di sfondi. Invece, se avete posseduto un vecchio Nexus, oppure avete provato un po’ di modding con ROM con base AOSP o GSI (Generic System Image), quasi certamente ve lo ricordate.

Ebbene, se volete avere un piccolo assaggio di futuro, qui di seguito potete effettuare il download dello sfondo che Google dovrebbe rendere predefinito con Android 12.1 open source. A questo link lo trovate in risoluzione originale.

Infine, se vi sta venendo nostalgia di Android stock, a questo link trovate tutti gli sfondi AOSP da Android 7 ad Android 12.