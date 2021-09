Mentre la Beta 5 di Android 12 viene lanciata in queste ore e fa partire il countdown definito al rilascio della versione stabile di Android 12, si inizia già a parlare del futuro della major release dell’OS del colosso di Mountain View.

Arriverà la versione 12.1 di Android 12?

Android 12, quando sarà disponibile nelle prossime settimane, vedrà gli sviluppatori impegnati ad aggiornare le proprie applicazioni per farle “puntare” alle API di livello 31, che rappresentano appunto il framework basale di Android 12. Alcuni cambiamenti a livello dell’AOSP Gerrit indicano che le API di livello 32 non corrisponderanno ad Android 13 “T” come ci si aspetterebbe, ma invece ad Android 12 “sc-v2”.

Senza entrare troppo nei dettagli, ogni cambio di numero circa il livello delle API corrisponde quasi sempre a una nuova versione di Android: per Android 10 avevamo le API di livello 29, per Android 11 le API di livello 30 e per Android 12 quelle di livello 31. Va da sé che la discussione sulle API di livello 32 implicherebbe parlare di Android 13 “T” ma, invece, parafrasando un commento lasciato da un programmatore Google nel Gerrit AOSP, saranno le API di livello 33 a rappresentare il framework di Android 13 “T”.

È quindi molto probabile che tra Android 12 e Android 13 ci sarà la versione Android 12.1, possibilmente caratterizzata da correzioni di bug, miglioramenti delle prestazioni e cambiamenti sotto il cofano.

