La collaborazione tra OnePlus e Hasselblad, uno tra i brand più importanti in ambito fotografico, è alla base di una delle più importanti caratteristiche degli smartphone OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro.

La modalità XPan sbarca su OnePlus 9/9 Pro

Oggi, questa collaborazione, con l’arrivo dell’aggiornamento OxygenOS 11.2.9.9, viene spinta verso nuove vette grazie all’introduzione della modalità Hasselblad XPan. Sviluppato a quattro mani con il team di Hasselblad, la modalità XPan nasce per ricreare fedelmente gli scatti in formato 65:24.

Tutte le immagini scattate in formato 65:24 sono caratterizzate da uno stile unico, singolare, riconoscibilissimo, facilmente attivabile direttamente dall’applicazione Fotocamera. Le fotografie hanno una risoluzione di 20 MP e gli utenti hanno l’opportunità di scegliere tra due lunghezze focali differenti da 30 mm e 45 mm: quelle con focale da 30 mm utilizzano il sensore ultra angolare, mentre quelle con focale da 45 mm sfruttano il sensore principale.

“Lavorare con Hasselblad in modalità XPan ci ha aiutato a ricreare la loro leggendaria esperienza di visualizzazione delle fotografie in un formato 65:24 prima di scattare un’immagine ampia e panoramica in 30 mm e 45 mm – ha affermato Hsiaohua Cheng, Head of Imaging di OnePlus. L’utilizzo della modalità XPan su OnePlus 9 e 9 Pro consentirà ai nostri utenti di vedere il mondo che li circonda attraverso un obiettivo unico.”

Oltre alla presenza dei filtri per scattare foto in bianco e nero e a colori, il team di OnePlus ha aggiunto anche una simpatica animazione che riproduce il negativo di una pellicola quando si immortala una foto.

Le altre novità dell’aggiornamento

Ecco il changelog relativo all’aggiornamento OxygenOS 11.2.9.9:

Fotocamera ottimizzazione dell’algoritmo HDR miglioramento della stabilità del bilanciamento automatico del bianco ottimizzazione del bilanciamento del bianco passando dalla fotocamera principale a quella ultra grandangolare riduzione dell’eccessiva luminosità delle foto scattate nella modalità notte miglioramento della gamma dinamica in condizioni di poca luminosità riduzione del tempo di avvio dell’applicazione Fotocamera del 50% e ottimizzazione della memoria in utilizzo

Sicurezza aggiornamento alle patch di sicurezza di settembre 2021

Sistema ottimizzazione dell’esperienza di ricarica wireless correzione di bug noti e miglioramento della stabilità generale



Il nuovo aggiornamento di OxygenOS è in rollout per OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, ma potrebbe impiegare qualche giorno prima di arrivare anche nel nostro Paese.

