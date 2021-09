Ci è appena arrivata in redazione una segnalazione riguardante quello che appare a tutti gli effetti come un tentativo di phishing tramite SMS.

Attenzione ai finti SMS di DHL

In questo caso l’utente viene invogliato a cliccare sul link presente nel messaggio di testo che riporta a un sito web che si spaccia come quello di DHL, in cui viene chiesto di inserire dati personali in quanto un fantomatico pacco sarebbe stato trattenuto in un loro centro di spedizione.

Quasi inutile sottolineare che si tratta del classico tentativo di phishing che, fortunatamente, non ha ingannato il nostro lettore ma che l’ha comunque messo in allarme.

Alcuni consigli pratici

Google Messaggi riesce automaticamente a riconoscere SMS malevoli e/o di spam e a inserirli nella sezione “Conversazioni bloccate e spam” dell’app. Nei casi in cui riceviate un SMS dubbioso, che non vi ispira fiducia, magari contenente un link di cui non si riesce a riconoscere la destinazione, è bene non cliccarlo per nessun motivo. Gli istituti bancari, spesso al centro di campagne di phishing, non comunicano in questo modo con i propri clienti e non richiedono mai di cliccare strani link negli SMS.

Per gli utenti che amano nerdare vi consigliamo di salvare nei preferiti due siti web che si dimostrano ideali per scoprire verso quale sito punta un link sospetto: