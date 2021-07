Sebbene sia ancora solo un progetto guidato dalla comunità, LineageOS consente si estendere la vita di smartphone e tablet obsoleti con versioni Android spesso mai rilasciate ufficialmente per determinati dispositivi.

Il supporto di LineageOS 18.1 basato su Android 11 è ora disponibile anche per gli smartphone di fascia alta rilasciati da Samsung nel 2019, tra i quali le serie Galaxy S10 e Galaxy Note 10.

Android 11 approda su Samsung Galaxy S10 e Note 10 con LineageOS

Con l’aggiunta di queste serie LineageOS 18.1 ora supporta 134 dispositivi, con la versione 17.1 disponibile per altri 42. Dato che la serie Note è stata effettivamente terminata a partire dal 2021, i fan di lunga data potrebbero voler tenere i loro Galaxy Note 10 o Note 10+ ancora per un po’ di tempo.

Purtroppo al momento sono supportati solo i modelli con chipset Exynos, quindi rimangono esclusi i modelli con SoC Qualcomm Snapdragon.

A seguire trovate i link per i vari dispositivi, ma al momento sono disponibili solo i download per Galaxy Note 10 (d1) e potrebbero essere necessarie alcune settimane prima che i pacchetti di installazione e il ripristino siano disponibili per tutti i dispositivi.