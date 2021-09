Iliad è l’operatore ad avere i clienti più soddisfatti: questo il risultato di una recente indagine condotta da Ipsos relativa proprio a questo tema. In base alla ricerca si arriva addirittura al 96%, staccando di diversi punti TIM, Vodafone e WINDTRE.

I clienti più soddisfatti sono quelli Iliad: i risultati dell’indagine Ipsos

La ricerca è stata condotta durante il mese di agosto su un campione di 3000 intervistati, divisi equamente tra i vari operatori (i valori sono stati ponderati nel dato relativo al totale del mercato): 750 clienti per ciascuno dei quattro operatori principali italiani (sono stati esclusi i virtuali in quanto si appoggiano alle reti di questi ultimi).

Alla domanda “quanto è soddisfatto nel complesso del suo gestore di telefonia mobile?” con giudizio da esprimere in una scala da 1 a 10, la media raggiunta da Iliad è di 8,62, la più alta dopo TIM (7,79), Vodafone (7,69) e WINDTRE (7,67). Il livello di soddisfazione complessiva generale è particolarmente alto per l’ultimo operatore arrivato in Italia: il 96,2% dei clienti Iliad risulta soddisfatto della sua esperienza (50,5% “molto soddisfatto” e 45,7% “soddisfatto”), un valore di alcuni punti superiore rispetto a TIM (90% totale con 23,3% “molto soddisfatto” e 66,7% “soddisfatto”), WINDTRE (88,2% totale con 20,8% “molto soddisfatto” e 67,4% “soddisfatto) e Vodafone (86,9% totale con 21,2% “molto soddisfatto” e 65,7% “soddisfatto”).

Questo alto grado di soddisfazione si rispecchia anche nelle risposte alla domanda “con quale probabilità lo consiglierebbe come gestore di telefonia mobile a un amico o conoscente?“, che possiamo definire come tasso di raccomandazione: il punteggio più alto, tra 9 e 10, viene scelto dal 60,3% dei clienti Iliad intervistati, contro il 35,5% di quelli TIM, 34,6% di quelli Vodafone e il 29,9% di quelli WINDTRE.

Vi ritrovate in questi valori? Siete soddisfatti del servizio offerto da Iliad oppure vi trovate meglio con TIM, Vodafone, WINDTRE o gli operatori virtuali? Fateci sapere la vostra nel solito box qui in basso.

