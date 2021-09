Manca ormai poco al lancio di Android 12 e, come sappiamo, il Material You è una delle più importanti novità della nuova major release del sistema operativo mobile di Google. In questi mesi il colosso di Mountain View ha iniziato ad aggiornare le applicazioni proprietarie al nuovo sistema grafico e, come abbiamo visto qualche giorno fa, la compagnia ha annunciato un corposo aggiornamento anche con le app Google legate alla produttività.

Google Keep si allinea al Material You

Ebbene, dopo Google Calendar, Google Drive, Google Documenti, Gmail, Google Meet, Google Fogli e Google Presentazioni, l’azienda è finalmente pronta a svelare la nuova grafica anche per Google Keep, ovviamente in pieno stile Material You. Se siete tra chi utilizza l’applicazione, saprete che è già di suo piuttosto ricca di colori e, infatti, come si può notare nell’immagine sottostante, il nuovo design va ad aggiungere note di colore in alcune specifiche aree dell’interfaccia.

Il Material You porta con sé una palette di colori meno satura, con un lieve sottofondo bluastro evidente nella barra di ricerca e nella barra di navigazione inferiore; notiamo anche l’arrivo di un tasto FAB squadrato e la barra di ricerca con gli angoli stondati. È chiaro che la novità grafica più evidente si nota per i telefoni Google Pixel che supportano il Dynamic Color del Material You, dove i colori primari del wallpaper si riflettono in armonia con gli elementi dell’applicazione.

Google ci fa sapere che il nuovo design di Google Keep sarà disponibile a partire da 21 settembre con la versione 5.21.361 dell’applicazione. Nel mentre, vi consigliamo di tenere sempre aggiornata l’app tramite il badge sottostante del Play Store.

Potrebbe interessarti anche: Le migliori novità di Android 12 Beta 5