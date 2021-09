Mentre Ray-Ban e Facebook annunciano gli occhiali AR Ray-Ban Stories, il colosso cinese Xiaomi mostra per la prima volta la propria visione per quanto riguarda gli occhiali smart del futuro. Semplicemente etichettati come Xiaomi Smart Glasses, rappresentano forse uno dei progetti più importanti che la compagnia ha svelato nel breve periodo.

Xiaomi Smart Glasses: cosa offrono

Sebbene si tratti più di un concept che un prodotto pronto alla commercializzazione, l’azienda ha mostrato piuttosto dettagliatamente il funzionamento degli occhiali intelligenti, soprattutto per quanto riguarda le lenti. Costituiti da 497 componenti interni e con un peso complessivo pari a soli 51 grammi, Xiaomi Smart Glasses ruotano attorno a un display MicroLED da 0,13″ integrato all’interno dell’asticella destra degli occhiali. Grazie all’emissione di un segnale luminoso da 2 milioni di nit e utilizzando la tecnologia in guida d’onda che rifrange la luce di 180°, l’immagine viene presentata di fronte gli occhi dell’utente dando l’illusione di trovarsi di fronte a un display molto più ampio.

Xiaomi ha puntato sulla tecnologia a MicroLED in quanto, proprio come i display OLED, i pixel sono illuminati singolarmente e quindi in grado di offrire una migliore luminosità e anche neri più profondi. Inoltre, i MicroLED offrono una maggiore densità di pixel e, soprattutto, garantiscono una longevità ben superiore a quella offerta dagli OLED.

Trattandosi di un prodotto estremamente compatto, il livello di miniaturizzazione raggiunto da Xiaomi lascia senza parole. Il chip del display impiegato negli occhiali AR misura appena 2.4 x 2.02 mm (grande più o meno quanto un chicco di riso), il che ha permesso agli ingegneri di Xiaomi di implementarlo all’interno del telaio degli occhiali.

Molto più che semplici occhiali AR

Le funzioni di realtà aumentata a cui ha lavorato Xiaomi permettono di utilizzare gli occhiali intelligenti non come un dispositivo “secondario”, profondamente legato allo smartphone, ma invece come un vero e proprio prodotto a sé. In aggiunta alle funzioni di notifica, gestione delle chiamate e molto altro, Xiaomi Smart Glasses sono ideali per gli spostamenti, leggere del testo tradotto in tempo reale, scattare foto con il sensore da 5 MP e non solo. L’integrazione con l’assistente XiaoAI, inoltre, viene sottolineata come sistema di interazione principale.

Gli occhiali sono dotati di un processore ARM quad-core, una batteria, touch pad, moduli Wi-Fi e Bluetooth. Il tutto, infine, viene gestito dal sistema operativo Android, evidentemente ottimizzato per questa tipologia di dispositivo.

