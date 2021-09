Xiaomi 11T Pro – smartphone che con ogni probabilità debutterà ufficialmente in coppia con il modello Xiaomi 11T all’evento che il produttore cinese ha programmato per il 15 settembre – è protagonista di quello che ha tutta l’aria di un video promozionale ufficiale, un autentico teaser pre-lancio che ne esalta una caratteristica in particolare: la ricarica rapida HyperCharge a 120W.

Xiaomi 11T Pro: 120W HyperCharge

Qualche giorno addietro, nel mostrarvi i render di Xiaomi 11T e Xiaomi 11T Pro, vi avevamo parlato anche della data di lancio: l’evento del 15 settembre, nel corso del quale la casa cinese potrebbe presentare diversi prodotti, accenderà i riflettori anche su questa coppia di smartphone.

Una conferma ulteriore arriva proprio dal video promozionale di cui parliamo oggi, visto che al termine dello stesso compare proprio la data menzionata.

Di maggiore interesse, comunque, sono i secondi precedenti del video, in cui si parla della portentosa tecnologia di ricarica rapida 120W HyperCharge di Xiaomi 11T Pro. Sotto questo profilo ci sono due considerazioni da fare:

prima di tutto, sebbene venga utilizzato il termine HyperCharge, non parliamo della tecnologia attesa al debutto nel 2022 con ricarica cablata a 200W e wireless a 120W, bensì di una ricarica rapida cablata a 120W .

. in secondo luogo, nel video compare soltanto il nome del modello Pro, pertanto non è scontato che la caratteristica sarà presente anche su Xiaomi Mi 11T, quest’ultimo potrebbe doversi accontentare di una ricarica rapida meno spinta.

Fatte queste doverose osservazioni, eccovi il video con un appunto: al momento non è presente su nessun social di Xiaomi, che pare lo abbia rimosso.

Xiaomi 11T e 11T Pro: riepilogo delle probabili specifiche

Secondo quanto emerso finora, il più economico Xiaomi 11T sarà dotato di un display con refresh rate a 120 Hz e del chipset MediaTek Dimensity 1200 e sul retro disporrà di un setup fotografico con un’unità principale da 64 megapixel.

Invece, in riferimento al modello Xiaomi 11T Pro, si parla di un display OLED con refresh rate a 120 Hz e di un SoC Qualcomm Snapdragon 888 (ecco il nostro confronto con Exynos 2100 e A14 Bionic), quindi non dello Snapdragon 888+ riportato da altre fonti. A questi si aggiungerebbe una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida fino a 120W. In questo caso, il sensore fotografico principale dovrebbe essere da 108 megapixel.

Entrambi gli smartphone dovrebbero avere tagli di memoria con 8 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di storage interno.

I due modelli, infine, dovrebbero condividere il design e le colorazioni: Celestial Blue, Meteorite Gray e Moonlight White.

