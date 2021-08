Torniamo a occuparci della decisione di Xiaomi di rimuovere il brand Mi dai propri prodotti, in quanto nelle scorse ore è emerso che il primo smartphone lanciato a livello globale con questa novità potrebbe essere Xiaomi 11T.

Come apprendiamo da XDA Developers, infatti, il colosso cinese avrebbe scelto l’attesa serie Xiaomi 11T per fare esordire la nuova politica dei nomi dei prodotti dell’azienda (in Cina questa nuova strategia è già ufficialmente operativa con Xiaomi MIX 4).

Cosa sappiamo della serie Xiaomi 11T

Ricordiamo che la serie Xiaomi 11T può essere considerata una sorta di aggiornamento della serie Xiaomi Mi 11: stiamo parlando, pertanto, di smartphone premium che potranno contare su una dotazione hardware di tutto rispetto.

Tra le caratteristiche che non dovrebbero mancare vi sono un display AMOLED con refresh rate a 120 Hz, una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 120 W) e, per il modello “base”, un processore MediaTek.

Xiaomi 11T è già stato certificato dall’FCC, il cui database ci ha permesso di scoprire lo schema posteriore della scocca con il logo che ci ricorda che supporta la connettività 5G e un modulo per il comparto fotografico dalle dimensioni piuttosto generose.

Grazie ad un rivenditore britannico abbiamo anche informazioni su alcune possibili varianti e tre colorazioni di Xiaomi 11T e 11T Pro (dovrebbero essere le medesime per i due modelli):

Meteorite Gray (8 GB di RAM + 128 GB o 256 GB di storage)

Moonlight White (8 GB di RAM + 128 GB o 256 GB di storage)

Celestial Blue (8 GB di RAM + 128 GB o 256 GB di storage)

Un paio di giorni fa il team di Xiaomi con un messaggio su Twitter ha annunciato di avere in programma un evento di lancio per il 15 settembre, senza tuttavia fornire dettagli su quello che sarà il suo protagonista. Per scoprire se sarà davvero la serie Xiaomi 11T, pertanto, non ci resta altro da fare che avere un po’ di pazienza.