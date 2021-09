Un nuovo interessante leak ci dà modo di ammirare i render ufficiosi di Xiaomi Mi 11T e Xiaomi Mi 11T Pro, i due smartphone che la compagnia presenterà ufficialmente durante un evento fissato per il 15 settembre.

Ecco i render di Xiaomi Mi 11T/11T Pro

Com’è possibile osservare dalle immagini sottostanti, gli smartphone sono virtualmente identici per quanto riguarda il design. Notiamo una lavorazione piuttosto curata, con il pannello frontale abbracciato da cornici molto ottimizzate e una fotocamera punch hole centrale. Sul lato destro sembrano essere posizionati i tasti fisici per il controllo del volume e per l’accensione.

Il retro è costituito dal modulo fotografico principale posizionato su di un’isola squadrata con angoli rotondeggianti. Xiaomi Mi 11T Pro dovrebbe integrare un sensore principale da 180 MP, mentre per il modello Xiaomi Mi 11T sarebbe previsto un sensore principale da 64 MP. I rumor continuano a confermare la presenza di un display OLED con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, mentre per il processore si parla di MediaTek Dimensity 1200 per il modello Mi 11T e Qualcomm Snapdragon 888 per Mi 11T Pro.

A tutta forza nel mondo dei veicoli elettrici

Nel mentre il colosso cinese ha annunciato il suo incredibile piano di investimenti per il mondo dei veicoli elettrici. Xiaomi EV Company Limited ha finalmente concluso il processo di iscrizione al registro delle imprese con un capitale di 10 miliardi di yen. Lei Jun, fondatore, presidente e CEO di Xiaomi, assume il ruolo di rappresentate legale della nuova compagnia e si occuperà personalmente di supervisionare i lavori del team.

Da quando la compagnia ha annunciato il suo interesse verso il mondo dei veicoli elettrici, Xiaomi ha assunto più di 300 dipendenti per formare un team di menti talentuose che si occuperanno di far crescere il business. A rimarcare l’elevato interesse della compagnia verso il settore, lo scorso 25 agosto venivano concluse le pratiche di acquisizione di Deepmotion Tech, una società specializzata nella tecnologia di guida autonoma.

