Lo scorso maggio Xiaomi ha fornito una dimostrazione della sua tecnologia di ricarica rapida HyperCharge da ben 200 W.

La tecnologia è stata presentata su una versione personalizzata di Xiaomi Mi 11 Pro 5G ed è stata in grado di ricaricare la sua batteria da 4.000 mAh personalizzata dallo 0 al 100% della capacità in soli 15 minuti.

Successivamente è stato rivelato che 800 cicli di carica utilizzando questa tecnologia avrebbero degradato la capacità di ricarica della batteria del 20%.

Xiaomi potrebbe mettere in produzione di massa la tecnologia HuperCharge

Un nuovo rapporto di MyDrivers cita alcuni blogger che hanno diffuso la notizia che la tecnologia di ricarica da 200 W di Xiaomi potrebbe debuttare nei dispositivi di consumo, con la produzione di massa che partirebbe da giugno 2022.

Il rapporto specifica che la tecnologia da 200 W potrebbe debuttare sul modello più performante del successore di Xiaomi Mi 11 5G, soprannominato Xiaomi Mi 12 Ultra.

Quando Xiaomi ha mostrato per la prima volta questa tecnologia di ricarica rapida, non ha mai specificato se sarebbe mai arrivata su un dispositivo disponibile in commercio, in quanto la dimostrazione voleva essere più che altro una prova di concetto.

Sarebbe interessante vedere velocità di ricarica così elevate su uno smartphone presente sul mercato. I dispositivi attualmente in commercio riescono a ricaricare completamente una batteria in non meno di 30 minuti.