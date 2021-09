Doogee mantiene il proprio impegno per offrire smartphone economici e lancia una nuova vendita promozionale su AliExpress, dove è possibile acquistare lo smartphone Doogee X93 e lo smartwatch Doogee CS2 a prezzi pazzeschi. Scopriamo insieme le caratteristiche dei due prodotti e le relative offerte, valide ovviamente per un numero limitato di prezzi.

Doogee X93 in super offerta

Partiamo dunque da uno degli smartphone più economici in circolazione, un entry-level destinato a chi non ha particolari pretese ma che ha un budget molto risicato. perfetto come muletto o per quegli utenti che stanno passando da un feature phone a uno smartphone e non vogliono perdersi tra decine di funzioni.

Doogee X93 è dotato di un chipset MediaTek MT6580 con CPU quad core, affiancato da 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna, che può essere espansa con microSD fino a 256 GB, utilizzando lo slot condiviso con la seconda SIM. Lo schermo, con notch a goccia per alloggiare la fotocamera frontale da 5 megapixel, ha una diagonale di 6,1 pollici e una risoluzione HD.

Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera, con la principale da 8 megapixel e altri due sensori accessori da 2 megapixel per migliorare la qualità delle immagini acquisite. Completa la dotazione una batteria da 4.350 mAh che permette di coprire una intera giornata, anche con un uso molto impegnativo, con la possibilità di usarlo per un paio di giorni in maniera più tranquilla.

A fine articolo trovate le varie proposte per acquistarlo su AliExpress, con prezzi davvero interessanti per i più rapidi. Per maggiori informazioni invece vi rimandiamo al sito ufficiale.

Doogee CS2a un prezzo pazzesco

Pur essendo un dispositivo economico, Doogee CS2 non ha nulla da invidiare ai modelli più costosi, soprattutto dal punto di vista estetico. Lo smartwatch è infatti dotato di uno schermo HD da 1,69 pollici curvo ai bordi, incastonato in un case in lega di zinco per la massima resistenza.

È dotato di un rilevatore di battito cardiaco, conteggio dei passi, guida alla respirazione, notifiche dallo smartphone, controllo remoto della riproduzione musicale e molto altro. Sono supportate 24 diverse modalità sportive, da quelle classiche (corsa, ciclismo, camminata) a quelle più particolari come badminton, pallavolo o tennistavolo.

La connettività Bluetooth 5.0 permette di collegarlo senza alcun problema a smartphone Android e iOS, per la massima versatilità.

Ecco le offerte

In occasione della prima settimana di commercializzazione DOOGEE X93 sarà scontato per un numero limitato di pezzi. Il prezzo di lancio, valido per 100 acquirenti, è di 68,89 dollari (circa 58 euro) è già allettante ma si può avere di meglio. I primi 100 acquirenti potranno acquistare lo smartphone a 53,59 dollari (45 euro), successivamente ci saranno 50 pezzi a 58,79 dollari (49 euro) e 50 pezzi a 63,79 dollari (54 euro), offerte decisamente imperdibili per chi vuole spendere davvero poco.

Doogee CS2 invece sarà in vendita al prezzo di lancio di 24,79 dollari (21 euro) m i primi 100 acquirenti potranno portarsi a casa lo smartwatch a 18,79 dollari (16 euro). A seguire i link per l’acquisto su AliExpress.

Acquistate Doogee X93 su AliExpress

Acquistate Doogee CS2 su AliExpress

Informazione Pubblicitaria