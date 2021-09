Nonostante l’enorme successo riscosso da Spotify, il suo team di sviluppatori continua a lavorare duramente per rendere questo servizio di streaming multimediale sempre più ricco con l’obiettivo di garantire a ciascun utente di godere di un’esperienza altamente personalizzata.

Nelle scorse ore con un post sul blog ufficiale il team di Spotify ha annunciato di avere dato il via al rilascio di una funzionalità già anticipata e molto attesa: stiamo parlando di Blend, ossia una soluzione che consentirà a un utente di creare una playlist personalizzata da condividere con il proprio migliore amico.

Spotify lancia Blend Playlists

Lanciata in versione beta all’inizio di giugno, Blend Playlists è stata studiata come una funzionalità che sia in grado di consentire a due utenti di unire i propri gusti musicali in un’unica playlist condivisa creata apposta per loro, il tutto con l’obiettivo di rendere più semplici le connessioni e la scoperta dei gusti musicali altrui.

Blend ora include anche delle nuove copertine per identificare facilmente ciascuna delle proprie playlist, punteggi di corrispondenza dei gusti per vedere le proprie preferenze di ascolto rispetto a quelle degli amici e storie di dati condivisibili uniche per ogni coppia di ascolto (possono anche essere condivise sui canali social).

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate sfruttare questa nuova funzionalità, ecco i passaggi da seguire:

toccare “Crea Blend” nell’hub Fatto per te sul dispositivo mobile toccare “Invita” per selezionare un amico che si unisca al Blend tramite messaggistica nel momento in cui l’amico accetta, Spotify genera copertine personalizzate e un elenco di brani con canzoni che combinano le preferenze e i gusti di ascolto di entrambi è possibile condividere i propri Blend sui canali social toccando “Condividi questa storia” nella parte inferiore della schermata della storia dei dati

Blend è disponibile anche per gli utenti gratuiti di Spotify ma quelli abbonati potranno contare su più possibilità di personalizzazione.

Spotify per Android può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Leggi anche: la guida per disattivare Spotify Premium