Samsung Galaxy A52s 5G è disponibile all’acquisto in Italia a partire dal sito ufficiale del produttore. La presentazione dello smartphone è avvenuta settimana scorsa, ma senza una data di uscita: non ci è comunque voluto molto per vederlo tra gli scaffali virtuali.

Samsung Galaxy A52s 5G disponibile in Italia: ecco l’offerta di lancio

Samsung Galaxy A52s 5G fa un passetto in avanti rispetto al modello lanciato qualche mese fa, con alcune novità che rendono migliore la proposta di fascia media della casa sud-coreana. A bordo abbiamo display Infinity-O Super AMOLED da 6,5 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh di 120 Hz, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP e batteria da 4500 mAh.

Il vero cambiamento è costituito dal processore: nella versione “s” si passa infatti dal SoC Qualcomm Snapdragon 750G allo Snapdragon 778 5G, con miglioramenti sotto tutti i punti di vista. Naturalmente lo smartphone arriva con Android 11 e la One UI 3.1 già vista anche sul “fratello”, e dovrebbe ricevere tre aggiornamenti di Android e almeno quattro anni di patch di sicurezza.

Samsung Galaxy A52s 5G è disponibile sullo shop ufficiale online al prezzo di 469,90 euro nelle colorazioni Awesome Black, Awesome White, Awesome Violet e Awesome Mint. Fino al 30 settembre sarà possibile approfittare del codice sconto di lancio GALAXY70, che abbassa la cifra di 70 euro per un totale di 399,90 euro.

acquista Samsung Galaxy A52s 5G

Potrebbe interessarti: recensione Samsung Galaxy A52 5G