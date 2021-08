Anche se negli ultimi mesi ha introdotto diverse novità, la più importante delle quali è il supporto multi dispositivo, WhatsApp non portava da parecchio novità relative alla parte messaggistica. Ancora una volta è WABetaInfo a fornirci una anticipazione relativa alle nuove funzioni in fase di sviluppo e che dovrebbe arrivare all’interno dell’app molto presto.

WhatsApp e le reazioni ai messaggi

Finalmente anche WhatsApp sta per introdurre le reaction, azioni che abbiamo da tempo imparato a conoscere con le principali applicazioni di messaggistica istantanea e con la maggior parte dei social network. Per i pochi che non sanno cosa siano le reazioni, ricordiamo che si tratta di emoji che possono essere utilizzate per esprimere le proprie emozioni o sensazioni relative a un messaggio.

Ideali soprattutto nelle chat di gruppo per sottolineare affermazioni o per rispondere rapidamente a una domanda, le reazioni sono ormai molto utilizzate in ogni ambito per rendere più facilmente leggibili le chat. Al momento il noto leaker WABetaInfo non è in grado di mostrarci uno screenshot relativo alle reazioni, ma a quanto pare WhatsApp sta già lavorando alle rifiniture, come mostra lo screenshot sottostante.

Si tratta del messaggio che comparirà quando un contatto lascerà una reazione su un vostro messaggio, o su quello di un altro partecipante a un gruppo, invitando ad aggiornare l’applicazione. Il messaggio infatti recita letteralmente “Hai ricevuto una reazione. Aggiorna la tua versione di WhatsApp per vedere le reazioni” e include un link per scaricare la versione più recente dell’applicazione.

La schermata proviene dalla versione beta di WhatsApp per Android ma a quanto pare le reazioni saranno disponibili anche per iOS e per le versioni Web e Desktop, oltre che per le versioni tablet in fase di sviluppo. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni e anticipazioni per scoprire quale sarà l’aspetto delle reazioni su WhatsApp.