Il pericoloso malware Joker è tornato ancora una volta e si nasconde in diverse applicazioni per Android che fareste bene a cancellare immediatamente. L’ultima volta era stato avvistato a inizio estate in 8 app, mentre in questo caso è stato scovato nel doppio.

Joker è tornato (di nuovo): cancellate subito queste app Android

Joker, così viene “soprannominato” il pericoloso virus, è apparso per la prima volta nel 2017, e da allora rispunta ciclicamente nascondendosi in alcune applicazioni per dispositivi Android. Questa volta sono ben 16 le applicazioni incriminate, che potrebbero riuscire a fare molti danni, come ad esempio rubare informazioni dallo smartphone o iscrivere a servizi a pagamento non richiesti.

In base a quanto riportato dall’azienda di cybersicurezza Zscaler (citata da La Razon), le app da cancellare immediatamente dal vostro smartphone o tablet Android sono le seguenti:

Private SMS

Hummingbird PDF Converter – Photo to PDF

Style Photo Collage

Talent Photo Editor – Blur focus

Paper Doc Scanner

All Good PDF Scanner

Care Message

Part Message

Blue Scanner

Direct Messenger

One Sentence Translator – Multifunctional Translator

Mint Leaf Message-Your Private Message

Unique Keyboard – Fancy Fonts & Free Emoticons

Tangram App Lock

Desire Translate

Meticulous Scanner

Le app dovrebbero essere state tutte rimosse dal Google Play Store, ma nel caso le abbiate ancora installate dovreste cancellarle immediatamente. Nonostante i controlli degli store non siano infallibili vi invitiamo comunque a utilizzare solo le fonti più affidabili per scaricare le applicazioni per i vostri dispositivi.

