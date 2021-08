Tra le tante funzioni offerte da Samsung Galaxy Watch4, il nuovo smartwatch presentato da Samsung poche settimane fa, ci sono anche la misurazione della pressione sanguigna e l’elettrocardiogramma (ECG). Per poter acquisire tali informazioni con lo smartwatch è necessario scaricare l’app Samsung Health Monitor, che funziona sia sullo smartphone che sullo smartwatch, al fine di consentire la sincronizzazione dei dati.

Peccato però che non sia possibile acquisire tutte le informazioni utilizzando uno smartphone di un qualsiasi altro produttore o un Samsung con permessi di root sbloccati. E allo stesso modo è necessario aver compiuto almeno 22 anni, o almeno aver impostato questa età all’interno dell’applicazione. Esiste però un metodo abbastanza semplice per aggirare tutti questi ostacoli e usare al meglio il vostro nuovo smartwatch.

Una versione modificata di Samsung Health Monitor

Per poter superare i blocchi imposti da Samsung è necessario ricorrere a una versione modificata dell’applicazione, la stessa soluzione necessaria per Watch Active 2 e Watch 3, i due predecessori dell’attuale smartwatch di Samsung. Tutto quello che dovete fare è scaricare l’app modificata per lo smartphone (un qualsiasi smartphone Android) e quella da installare sullo smartwatch, anch’essa modificata per rimuovere le limitazioni.

Una procedura decisamente semplice, che trovate ampiamente illustrata, e corredata dai link alle risorse necessarie e dalle informazioni per risolvere eventuali problemi, nel thread ufficiale sulle pagine di XDA. In questo thread troverete anche eventuali aggiornamenti dei due file modificati, che potrebbero correggere alcuni dei problemi presenti.

Se le app modificate vanno di fatto a rimuovere qualsiasi limitazione, sbloccando tutte le funzioni disponibili, non mancano alcuni problemi. Il primo, e indubbiamente il più fastidioso, è rappresentato dall’impossibilità di effettuare una sincronia tra lo smartwatch e lo smartphone, costringendovi a copiare manualmente i dati da un dispositivo all’altro.

Non mancano i crash delle applicazioni, che si verificano sia al primo avvio che in seguito, ma lo sviluppatore della modifica sta lavorando per trovare una soluzione a tutti questi problemi. Non è comunque assicurato che vengano eliminati tutti, visto che non si tratta di un progetto ufficiale e Dante63, che si occupa della modifica, lo fa a tempo perso.

Se volete comunque testare Samsung Galaxy Watch4 su uno smartphone non Samsung o su uno smartphone con permessi di root sbloccarti, non vi resta che provare questa mod e sfruttarlo al meglio.