Il team di sviluppatori di WhatsApp è impegnato in un lavoro senza sosta volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multipiattaforma con l’introduzione di sempre nuove funzionalità e con le recenti build beta 2.21.17 per Android ha implementato un nuovo modo per inviare dei pagamenti.

WhatsApp prova a rendere più semplice l’invio di un pagamento

L’idea è quella di introdurre una nuova scorciatoia per rendere ancora più rapido l’invio di pagamenti: se al momento è necessario aprire la schermata delle azioni della chat per inviarne uno, la nuova funzionalità prevede il posizionamento di un apposito pulsante dedicato nella barra della chat.

Stando a quanto apprendiamo da WABetaInfo, questo nuovo pulsante è disponibile per gli utenti indiani che hanno installato le versioni recenti di WhatsApp beta per Android (dalla v.2.21.17) e pare che anche quelli brasiliani potrebbero essere idonei a ottenere tale funzionalità.

Questa nuova feature è in fase di sviluppo anche per la versione di WhatsApp dedicata ai dispositivi iOS e dovrebbe essere implementata con una futura release.

Restiamo in attesa di scoprire quando tale novità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti in una versione stabile dell’applicazione.

Come scaricare le ultime versioni dell’applicazione

Se desiderate provare le ultime versioni disponibili di WhatsApp Beta per i dispositivi basati su Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso in anteprima le ultime novità studiate dal team di sviluppatori di questa app di messaggistica istantanea può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina ad essa dedicata seguendo questo link).

La versione stabile dell’app può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Potrebbe interessarti anche: WhatsApp Web Beta introduce la modalità multi dispositivo