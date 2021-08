Da sempre Cubot è un brand impegnato a realizzare soluzioni in grado di soddisfare le necessità di diverse tipologie di utenti. Ne sono una chiara testimonianza i due nuovi smartphone che fanno oggi il loro debutto sui mercati internazionali, dopo essere stati annunciati ufficialmente nelle scorse settimane.

Stiamo parlando di Cubot MAX 3, caratterizzato da uno schermo di grandi dimensioni e da un prezzo più che accessibile, e di Cubot KingKong 7, un rugged phone dalle prestazioni particolarmente elevate, proposto anch’esso a un prezzo molto accattivante.

Anteprima mondiale a prezzi strepitosi

Con il suo schermo HD da 6,95 pollici, Cubot MAX 3 è perfetto per chi vuole giocare o guardare video e contenuti multimediali senza spendere una fortuna. Lo smartphone può contare su una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 megapixel, fotocamera frontale da 16 megapixel e una CPU octa core affiancata da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, espandibile con microSD fino a 256 GB.

Ottima l’autonomia, grazie alla batteria da 5.000 mAh e alla presenza di Android 11, con il sistema NFC che permette di effettuare pagamenti in mobilità senza aprire il portafogli.

Si difende molto bene anche Cubot KingKong 7, che può contare su uno schermo FullHD+ da 6,36 pollici, MediaTek Helio P60 con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e una batteria da 5.000 mAh per un’autonomia di tutto rispetto. Curato anche il comparto fotografico, con una tripla fotocamera posteriore in cui spicca un sensore da 64 megapixel, affiancato da un sensore da 16 megapixel con lente ultra grandangolare e da un sensore macro da 5 megapixel, con un sensore da 32 megapixel per quanto riguarda i selfie.

Per entrambi la giornata odierna rappresenta la data del debutto sui mercati internazionali, attraverso AliExpress e non potevano mancare delle interessanti promozioni di lancio. A partire da oggi potrete acquistare Cubot MAX3 al prezzo di 109,99 dollari ulteriormente scontato a 99,99 dollari (circa 85 euro) visitando il link sottostante e applicando i coupon a disposizione.

Se invece siete maggiormente interessati al rugged phone Cubot KingKong 7, potete utilizzare il link a seguire per acquistarlo su AliExpress al presso scontato di 179,99 dollari, circa 154 euro, anche in questo caso con i coupon presenti nella pagina.

Affrettatevi dunque a sfruttare queste due promozioni prima che scadano e i rispettivi prezzi tornino a salire.

