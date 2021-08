Gli aggiornamenti software che vi presentiamo in questo caldo sabato 21 agosto 2021 sono per dispositivi due coppie di dispositivi Samsung e Huawei, ma non si tratta di smartphone, bensì degli ultimi smartwatch di riferimento dei due brand.

Samsung Galaxy Watch4 e Watch4 Classic: le novità dell’aggiornamento

Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch4 Classic sono da poco stati presentati e saranno concretamente disponibili in Italia a partire dal 27 agosto – con annessa promozione di lancio –, ma intanto stanno ricevendo il primo aggiornamento software della loro breve carriera, così da arrivare più pronti e meglio rifiniti all’appuntamento coi primi acquirenti.

La serie Samsung Galaxy Watch4 ha segnato il ritorno dei wearable del brand a Wear OS, comunque personalizzato con la One UI Watch, e il primo update di questo nuovo capitolo è piuttosto corposo: come mostra lo screenshot, il file OTA pesa 290,52 MB e introduce la versione firmware R8xxXXU1BUH5. Il registro delle modifiche è esattamente quello che ci si aspetterebbe da un primo aggiornamento di questo tipo: miglioramenti di stabilità e bugfix, funzioni nuove e/o migliorate, miglioramenti delle prestazioni complessive del dispositivo.

Huawei Watch 3 e 3 Pro: le novità dell’aggiornamento

Per quanto riguarda Huawei Watch 3 (ecco la nostra recensione) e Huawei Watch 3 Pro, non ci troviamo di fronte ad un aggiornamento completamente nuovo, bensì al roll out europeo di quello che vi abbiamo presentato nei giorni scorsi.

Il rilascio è partito dalla Germania, il file OTA pesa 254 MB, la nuova versione firmware – ovviamente di HarmonyOS 2 – è la 2.0.0.179 (SP1C432E179R1P179). Le novità, come già detto, comprendono nuove watch face video personalizzabili, un pannello per il controllo dell’audio, il supporto alla funzione che permette di silenziare una chiamata semplicemente ruotando il polso, l’applicazione AI Life e altro. Per completezza, riecco il changelog completo con una piccola aggiunta evidenziata:

New

Added support for DIY video watch faces.

Added support for rotating your wrist to mute incoming calls.

Added multiple preloaded watch faces to the watch’s super-long battery life mode.

Added support for time configuration for do not disturb mode to take effect.

Added super long battery life and WiFi buttons to the shortcut menu.

Supports using the Health app to sync local songs from your phone to the watch.

Optimizations

Weather widget optimized to speed up positioning and updating.

Optimized the message notifications feature to support ringtone notifications.

Come aggiornare Samsung Galaxy Watch4, Watch4 Classic, Huawei Watch 3, Watch 3 Pro

Dal momento che nessuno dei dispositivi citati è standalone, è necessario mettere mano allo smartphone abbinato e alla companion app dedicata per installare i nuovi aggiornamenti. In particolare:

per i Samsung Galaxy Watch4 e Watch4 Classic, è necessario aprire l’app Galaxy Wearable, entrare nella sezione Aggiornamento software e quindi cliccare su “Scarica e installa”.

per i Huawei Watch 3 e Watch 3 Pro, prima di procedere, Huawei consiglia di controllare che la carica residua della batteria sia almeno pari al 20%. Per aggiornare il dispositivo basta collegarlo allo smartphone utilizzando l’app Huawei Health, aprire l’applicazione, toccare la voce “Dispositivi” e poi il nome del dispositivo, selezionare “Aggiornamento firmware”, quindi seguire le istruzioni sullo schermo.

