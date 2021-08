Il Galaxy Unpacked 2021 di Samsung del 11 agosto ha portato alla luce i nuovi smartphone pieghevoli e i nuovi wearable dell’azienda, prodotti dal forte spirito innovativo e che cercano di competere fin da subito anche sul prezzo.

Si tratta di un momento storico per Samsung e per il settore mobile: i cosiddetti foldable diventano ufficialmente prodotti più accessibili e pronti a fare breccia. Lo si nota dalle caratteristiche tecniche dei nuovi Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3, nelle funzionalità software ma soprattutto nei prezzi di listino che scendono di qualche centinaio di euro. Ulteriore incentivo è poi rappresentato dalle promozioni lancio, vediamole nel dettaglio coi link su dove effettuare i pre-ordini.

Promozioni e dove pre-ordinare Galaxy Z Fold3 e Z Flip3

Samsung Galaxy Z Fold3 5G è la nuova punta di diamante della casa, un concentrato tecnologico più leggero del precedente ma soprattutto più resistente grazie alla certificazione contro l’acqua e i nuovi materiali. A differenza dei modelli 2020 e 2019, che erano arrivati sul mercato a 2050 Euro, il nuovo Galaxy Z Fold3 ha un prezzo di listino di 1849 Euro nella versione 12/256 GB e 1949 Euro nella versione 12/512 GB.

La promozione lancio però prevede:

un ulteriore sconto di 100 Euro portando così i prezzi a 1749 Euro e 1849 Euro (al momento questo punto non è ancora stato comunicato da Samsung, dovrebbe farlo nei prossimi giorni);

portando così i prezzi a 1749 Euro e 1849 Euro (al momento questo punto non è ancora stato comunicato da Samsung, dovrebbe farlo nei prossimi giorni); una valutazione dell’usato fino a 450 Euro

il Note Pack ovvero in regalo la S-Pen Fold Edition, la Flip Cover e il caricabatterie da 25W

Samsung Care+ per 1 anno per riparazioni contro infiltrazioni di acqua.

Il ribasso di prezzo più importante però l’ha visto Samsung Galaxy Z Flip3 che, a differenza dei precedenti modelli usciti a 1500 Euro circa, viene offerto a 1099 Euro di listino nella versione da 8/128 GB.

Potete acquistarli:

Promozioni e dove pre-ordinare Galaxy Watch4, Watch4 Classic e Buds 2

In ambito wearable le novità sono Samsung Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic che condividono le stesse specifiche tecniche ma hanno un design leggermente diverso: con ghiera girevole fisica per il Classic e touch per quello base. Entrambi possono poi misurare PPG, ECG e BIA e quindi hanno tutte le novità software e il nuovo sistema operativo Wear che nasce dal connubio tra Tizen di Samsung e Wear OS di Google.

Anche qui i prezzi sono decisamente più entusiasmanti delle precedenti generazioni ed inoltre c’è una promozione lancio che sconta di 70 Euro ciascuno di questi prodotti, per cui potete acquistare:

Mentre le Samsung Galaxy Buds 2 hanno uno sconto immediato di 50 euro, per cui potete acquistarle a 99 Euro invece di 149 Euro, anche qui disponibili su Amazon.it oppure sul sito ufficiale Samsung nelle colorazioni Bianca, Nera, Grigia e Oliva.