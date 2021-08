Tra i punti di forza di Samsung Galaxy Z Fold3, il nuovo smartphone pieghevole presentato ufficialmente la scorsa settimana dal colosso coreano, vi è senza dubbio il suo display.

Samsung Galaxy Z Fold3, infatti, può contare su uno schermo che si basa su una nuova tecnologia di visualizzazione AMOLED, notevolmente più efficiente dal punto di vista energetico e questa è certamente una buona notizia per l’autonomia anche dei futuri dispositivi di Samsung e di quelli di altri produttori che utilizzeranno i display prodotti dal colosso coreano.

Ecco i display Samsung Eco² OLED

Chiamato “Eco² OLED“, questo nuovo tipo di pannelli AMOLED flessibili, sviluppati internamente da Samsung Display, a dire del produttore garantisce un’efficienza energetica del 25% superiore a quella offerta dallo schermo di Galaxy Z Fold2 e ciò è possibile grazie all’uso di una struttura a strati per il pannello piuttosto che un polarizzatore convenzionale (con una riduzione del riflesso della luce esterna).

La sostituzione di un polarizzatore con una struttura a strati su uno schermo OLED non è un’idea nuova, in quanto altri produttori l’hanno provata ma Samsung è la prima azienda ad avere avuto successo.

La soluzione studiata dal colosso coreano consente di gestire la luce esterna in modo più intelligente, migliorando drasticamente la trasmissione della luce dallo schermo e consentendo di affinare l’aspetto energetico dei pannelli Super AMOLED (che non hanno più la necessità di produrre tanta luminosità per compensare l’opacità del polarizzatore).

Inoltre, a rendere ancora più interessante i nuovi pannelli OLED Eco² di Samsung, questa soluzione consente l’aggiunta di moduli fotografici sotto lo schermo e la riduzione delle dimensioni di cornici e notch.

Samsung Galaxy Z Fold3 è il primo dispositivo a sfruttare questo nuovo tipo di pannello OLED ma sarà presto seguito da altri device (quantomeno quelli di fascia alta del colosso coreano). Probabilmente, inoltre, Samsung offrirà tale soluzione anche ai suoi numerosi clienti.

