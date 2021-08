Lo scorso mese vi abbiamo parlato delle diverse novità introdotte dal team di sviluppatori di Samsung Internet Browser con la versione 15, che all’epoca era disponibile soltanto in Beta.

Ebbene, in queste settimane il lavoro di ottimizzazione e risoluzione degli eventuali bug è proseguito e finalmente è disponibile la release stabile.

Ricordiamo che tra le novità di Samsung Internet Browser 15 vi sono l’introduzione di un nuovo widget di ricerca (con supporto alla voce), una maggiore sicurezza per la privacy grazie alla tecnologia anti-tracking, la permanenza della Modalità Segreta in caso di chiusura del browser quando questa è attiva e un migliore sistema di cancellazione dei dati dell’utente.

Potete scaricare l’ultima versione disponibile di Samsung Internet Browser da APK Mirror, dal Samsung Galaxy Store o dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Samsung ha importanti novità per SoundAssistant

Restando in casa Samsung, con la versione 4.0 dell’interfaccia personalizzata One UI (ossia quella che sarà basata su Android 12) il team di sviluppatori del colosso coreano potrebbe introdurre il supporto a SoundAssistant nella modalità DeX.

Come apprendiamo da SamMobile, un moderatore del forum del colosso coreano ha reso noto che l’azienda sta valutando di introdurre tale funzionalità con la prossima versione del sistema operativo di Google (“SoundAssistant support in DeX mode will be reviewed for the next OS“). Purtroppo allo stato attuale non vi sono dettagli su una possibile tempistica.

Ricordiamo che SoundAssistant è un’applicazione sviluppata dal colosso coreano per offrire ai propri utenti una maggiore controllo dell’audio (permette di regolare il volume multimediale invece della suoneria quando si premono i tasti del volume, specificare un output differente in base all’app, creare e attivare impostazioni audio personalizzate, bilanciare il suono tra le cuffie, utilizzare l’equalizzatore flottante, scegliere l’audio mono nel caso di ascolto con un solo auricolare, ecc.).

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, Samsung potrebbe avviare il programma beta di One UI 4.0 e Android 12 già il prossimo mese mentre per la versione definitiva probabilmente ci sarà da attendere sino a dicembre. Staremo a vedere.