Android da tempo può contare su un’API di accessibilità destinata agli sviluppatori per creare applicazioni ed esperienze volte ad aiutare le persone con disabilità e Google intende far rientrare le app che utilizzano l’Accessibility API in alcune categorie (lettori di schermo, sistemi di input basati su switch e sistemi di input basati sulla voce).

L’applicazione Android Accessibility Suite (o Strumenti per l’accessibilità Android) comprende un insieme di strumenti di accessibilità studiati per consentire alle persone con disabilità di accedere al proprio dispositivo e l’ultimo aggiornamento aggiunge un nuovo modo per gli utenti di controllare i device: stiamo parlando di “Camera Switch”.

La versione 12.0.0 beta di Android Accessibility Suite è stata inclusa come parte della quarta beta di Android 12 e aggiunge alla sezione Switch Access (che contiene degli strumenti per interagire con il device senza usare il touchscreen) la funzionalità Camera Switches, grazie alla quale sarà possibile gestire lo smartphone con il proprio volto.

Camera Switches attualmente supporta l’impostazione di una piccola serie di gesti per effettuare alcune attività ma è possibile che l’elenco sia destinato a crescere in futuro (per esempio, un utente ha la possibilità di fare rilevare all’applicazione quando apre la bocca e mappare tale gesto per aprire il pannello delle notifiche).

Non manca poi la possibilità di regolare le varie impostazioni per consentire al sistema di riconoscimento dei gesti di essere il più preciso possibile.

Quando la funzione Camera Switches è attiva, viene mostrata un’icona di notifica permanente per informare l’utente che la sua fotocamera è utilizzata.

Questa nuova versione dell’app Android Accessibility Suite non sembra essere un’esclusiva dei dispositivi basati su Android 12, in quanto pare sia supportata anche da quelli con a bordo Android 11.

In attesa che questa nuova versione dell’applicazione arrivi sul Google Play Store (qui trovate la pagina dedicata), il suo APK può essere scaricato da APK Mirror.