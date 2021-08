Nelle scorse ore HONOR ha presentato la famiglia HONOR Magic3 e il tablet HONOR Tab V7 Pro, ma tra i due è inevitabile che la serie Magic3 sia quella che desta più interesse.

Almeno due aggiornamenti Android

Nelle ore successive al lancio dei nuovi smartphone era stata diffusa la notizia che la compagnia aveva intenzione di rilasciare un solo aggiornamento Android, ma in una nota ufficiale condivisa con i colleghi di Android Police lo stesso CEO di HONOR, George Zhao, ha assicurato che sono previsti “almeno“ due aggiornamenti Android.

Lanciati con a bordo Android 11 con la Magic UI 5.0, la notizia diramata dal CEO di HONOR conferma quindi che HONOR Magic3, HONOR Magic3 Pro e HONOR Magic3 Pro+ verranno aggiornati almeno fino al rilascio di Android 13.

Interpellato circa il prezzo di listino piuttosto salato della serie HONOR Magic3, il CEO ha risposto che “i prezzi sono basati sul target di HONOR le cui richieste sono di prodotti di alta qualità“; un po’ come a dire, se gli utenti chiedono uno smartphone con caratteristiche di altissimo livello, è normale che si parli di un prezzo evidentemente alto.

La conferenza stampa è stata anche occasione per chiedere al CEO se e quando HONOR offrirà uno smartphone munito di fotocamera sotto il display, come ha fatto Xiaomi recentemente con il lancio di Xiaomi MIX 4. A tal proposito la compagnia non nasconde di tenere sott’occhio il lavoro delle altre aziende in tal senso, ma ad oggi il problema di non riuscire a garantire una sufficiente qualità fotografica per i selfie non la rende sufficientemente convinta a offrire una soluzione simile.

HONOR mira a superare Apple

Il futuro di HONOR sembra essere meno fumoso di quanto si temesse a seguito della vendita da parte di Huawei. Dopo aver driblato il ban USA ed essere ritornato a sfruttare i Google Play Services nei suoi smartphone, la compagnia cinese si pone adesso come una delle più interessanti da seguire per via della probabile impennata di market share che registrerà nel corso dei prossimi mesi.

Negli ultimi tre mesi, infatti, il CEO ha annunciato che la compagnia è passata dal 3 al 14.6% di market share in Cina, merito soprattutto dell’irrefrenabile declino che sta subendo Huawei da ormai diversi mesi a questa parte. La strategia di HONOR è quella di diventare il brand principale in patria ma anche all’estero, e non nasconde la volontà di puntare a rubare il posto di Apple come uno dei maggiori produttori di smartphone al mondo.

HONOR Tab V7 confermato da un documento di supporto

A seguito del lancio del tablet HONOR Tab V7 Pro in molti si sono chiesti se fosse contemplata anche una versione “non Pro“. La documentazione ufficiale di supporto della Magic-Pencil 2, la stylus del tablet sopracitato, fa esplicitamente riferimento al supporto anche del modello HONOR Tab V7.

Novità a parte, mancano ancora parecchie informazioni sul design, le caratteristiche e il prezzo di lancio del tablet; siamo certi, però, che torneremo a parlarne piuttosto presto mano mano che ci avvicineremo alla data di lancio.

