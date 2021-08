Se siete alla ricerca di un accessorio per mettere ordine sulla vostra scrivania e al contempo caricare il vostro smartphone Android in modalità wireless, quest’oggi vi consigliamo di prendere in considerazione questo interessante accessorio in offerta su Amazon.

Un accessorio utile e funzionale

Con questo accessorio da scrivania in un colpo solo è possibile riporre penne, matite, gomme, forbici, post-it, carta da appunti e tanti altri classici oggetti in un unico posto, così da organizzare al meglio la propria postazione di lavoro senza averli in giro. Il design in tessuto è ideale per non graffiare il retro degli smartphone quando poggiati sulla basetta di ricarica wireless munita della bobina di ricarica wireless Qi, mentre apposite misure di sicurezza proteggono il vostro dispositivo da temperature di esercizio troppo elevate e anche da cortocircuiti. Ideale anche per le sale riunioni, l’accessorio multifunzione può ricarica rapidamente a 10 W smartphone Samsung (e non solo), mentre per gli iPhone si arriva a un massimo di 7,5 W.

L’accessorio da scrivania è disponibile su Amazon al link sottostante al prezzo di 24,74 euro, anziché 32,99 euro, utilizzando il codice coupon “CRU4IP9C” – senza apici. Infine, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram prezzi.tech per scoprire sempre nuove offerte sul mondo hi-tech selezionate dalla nostra redazione.

Acquista l’accessorio con caricabatterie wireless