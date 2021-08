Nonostante la dimensione media degli smartphone sia in costante crescita, ci sono dei limiti che vengono raramente sfiorati o superati. In questo 2021, ad esempio, non abbiamo ancora visto smartphone con uno schermo che superi i 7 pollici, una misura che rimane ancora un tabù per la maggior parte dei produttori.

Ci prova CUBOT che annuncia l’imminente arrivo sul mercato di CUBOT MAX3, che con il suo schermo da 7 pollici sarà lanciato sul mercato il prossimo 23 agosto. In attesa di scoprire il prezzo di vendita e le caratteristiche complete, vediamo quali sono le anticipazioni relative a questo particolare smartphone.

CUBOT MAX3 con schermo da (quasi) 7 pollici

Il punto di forza è ovviamente l’enorme schermo da 6,95 pollici, anche se la risoluzione non è al top e si ferma a una semplice HD+ (720 x 1640 pixel). È stata utilizzata la tecnologia punch hole per alloggiare la fotocamera frontale nello schermo e contenere le dimensioni delle cornici, anche se quella inferiore è molto evidente.

Si tratta comunque di uno schermo perfetto per giocare ma soprattutto per guardare film e video, sfruttando le dimensioni molto ampie. CUBOT MAX3 si candida quindi come perfetto sostituito di un tablet, andando a rendere sostanzialmente inutili i modelli da 7 pollici, ormai sempre meno presenti sul mercato, e sfidando, grazie a una migliore portabilità, anche i modelli più grandi.

La fotocamera posteriore può contare su tre sensori, con il principale da 48 megapixel, mentre nella parte frontale, all’interno del foro nello schermo, trova posto un sensore da 16 megapixel, da utilizzare sia per i selfie che per lo sblocco dello smartphone con il volto. Molto buona la batteria, che con i suoi 5.000 mAh consente di ottenere un’ottima autonomia, senza costringere a ricariche quotidiane.

Tra le altre specifiche troviamo 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna e la tecnologia NFC che, grazie a Google Pay, permette di effettuare pagamenti in mobilità. Il sistema operativo è Android 11, senza particolari personalizzazioni come da tradizione CUBOT.

In attesa di scoprire il prezzo di vendita, e le immancabili promozioni per i primi acquirenti, potete provare a vincere un CUBOT MAX3. Il produttore mette infatti in palio, con il consueto giveaway, ben 10 unità del nuovo smartphone. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla smartphone con le istruzioni per provare a vincere uno degli smartphone in palio.

Presto dunque potrete acquistare CUBOT MAX3 che è già presente su AliExpress, anche se al momento non è ancora acquistabile. Rimanente sintonizzati perché torneremo a parlare di questo smartphone nei prossimi giorni.

Informazione Pubblicitaria