AppGallery, come ben sappiamo, è la risposta di Huawei al Play Store di Google. Cuore centrale della strategia mobile del colosso cinese, sullo store digitale continuano ad arrivare sempre nuove app, come ad esempio quello che vedremo nel capitolo successivo.

Una montagna di nuove app e aggiornamenti

Cresce l’attenzione dell’azienda per quanto riguarda i trasporti regionali e comunali, così come l’arrivo delle prime applicazioni per il Green Pass e su come verificarlo – essenziali considerando la necessità di esibire il documento per accedere a ristoranti, treni e via discorrendo. Petal Maps, naturale competitor di Google Maps, continua ad aggiornarsi e adesso la versione beta offre la possibilità di aggiungere tappe e destinazioni multiple, controllare gli orari di apertura degli esercizi pubblici nelle vicinanze, i costi medi a persona nei ristoranti, i mezzi di trasporto per raggiungere una destinazione e molto altro.

AppGallery viaggia a gonfie vele

È innegabile che il Play Store (così come l’App Store di Apple) abbia numeri di gran lunga superiori a quelli di AppGallery, ma Huawei può ritenersi più che soddisfatto dell’ottimo lavoro che sta svolgendo sin dalla presentazione del suo store proprietario.

Numeri alla mano, sono più di 134mila le app su AppGallery integrati con HMS Core, di cui oltre 12mila rilasciate nel nostro Paese. Sono più di 2,3 milioni gli sviluppatori registrati con più di 1 milione di app liberamente scaricabili, con un pubblico globale pari a 530 milioni di utenti attivi mensilmente (di cui solo 42 milioni in Europa) e più di 384,4 miliardi di download nel mondo solo nel 2020.

