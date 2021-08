Il team di WhatsApp in questi anni ci ha dimostrato di essere costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma con l’introduzione di nuove funzionalità e l’ultima della serie è stata aggiunta nelle scorse ore.

Attraverso un post sul blog ufficiale, infatti, WhatsApp ha annunciato il rilascio di una feature già emersa nelle varie versioni beta delle ultime settimane: stiamo parlando della possibilità di condividere foto e video visualizzabili una volta.

L’idea alla base di questa nuova funzionalità è che fare foto e video con il telefono è un’operazione molto comune durante ogni giornata ma non è necessario che tutti i contenuti condivisi rimangano registrati in modo permanente (peraltro con notevole consumo di spazio).

Ci sono varie situazioni in cui potrebbe essere più comodo condividere una foto o un video visualizzabili una volta, come ad esempio quando si inviano dati sensibili (come una password), quando si sta provando un vestito in un negozio e si desidera avere un consiglio, quando si vuole dare una risposta immediata e si scatta semplicemente una foto. Ma le ipotesi sono davvero numerose.

Come funzionano foto e video visualizzabili una volta su WhatsApp

In pratica, questi file spariscono dalla chat una volta che sono stati aperti, garantendo così agli utenti un controllo ancora più elevato per quanto riguarda la loro privacy.

Il team di sviluppatori ci tiene a rassicurare gli utenti sul fatto che anche le foto e i video visualizzabili una volta sono protetti con crittografia end-to-end, così come tutti gli altri messaggi personali inviati su WhatsApp, precisando che tali messaggi verranno segnalati in modo chiaro con l’apposita icona che indica “una volta sola”.

Una volta che la foto o il video sono stati visualizzati, apparirà in chat come “messaggio aperto”.

Il team di WhatsApp ricorda che ogni volta che si desidera inviare una foto o un video impostati per una sola visualizzazione, è necessario selezionare l’opzione visualizza una volta e che il destinatario potrebbe fare uno screenshot o una registrazione dello schermo con il file multimediale prima che non sia più visibile (in tal caso il servizio non avviserebbe il mittente con una notifica).

La nuova funzione è in fase di rilascio e nei prossimi giorni dovrebbe essere disponibile per tutti.

