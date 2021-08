HTC è certamente lontano anni luce dai fasti di un tempo in cui faceva parte dei più importanti brand del settore mobile, ma questo non vieta la compagnia di studiare nuove soluzioni per tornare a dire la sua nel mercato dei tablet.

Tablet economico dal prezzo aggressivo

In queste ore, infatti, un tweet pubblicato da @yabhishekhd ha come protagonista un dispositivo che viene etichettato come HTC A100, ovvero un nuovo tablet Android economico. Le immagini e le specifiche tecniche elencate nel tweet mostrano un dispositivo piuttosto minimal, con cornici abbastanza vistose e con quello che dovrebbe essere un telaio unibody in alluminio.

HTC A100 sarebbe costituito dal processore Spreadtrum T618, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD, un display da 10.1 pollici con risoluzione Full HD, doppia fotocamera posteriore da 13 e 2 MP e una batteria da ben 7000 mAh. Le ultime voci circa le presunte specifiche tecniche parlano di Android 11 e di un prezzo di lancio pari a circa 168 euro.

Purtroppo il leaker non fornisce ulteriori informazioni circa la probabile finestra di lancio del tablet economico, ma con queste specifiche e quel prezzo di lancio, potrebbe intercettare l’interesse di tanti utenti alla ricerca di un dispositivo secondario economico da utilizzare in casa per i social e per guardare qualche video online.

