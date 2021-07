Anche l’aspirapolvere più intelligente può rivelarsi un completo disastro se il produttore decide di risparmiare sulla qualità costruttiva, finendo per offrire un’esperienza d’uso di basso livello. Ecco perché RedRoad ha deciso di concentrarsi soprattutto sulla qualità, al fine di offrire esclusivamente prodotti durevoli, semplici da utilizzare e dall’aspetto molto curato.

RedRoad V17

Sulla scia di una serie di prodotti ben curati sotto ogni punto di vista, sta per arrivare sul mercato RedRoad V17, un aspirapolvere cordless realizzato con materiali di elevata qualità, con un’attenzione quasi maniacale per i dettagli e per il processo produttivo. Insieme alla qualità arrivano anche prestazioni di assoluto livello e una durabilità elevata, per ripagarsi ampiamente nel tempo.

Grazie a due filtri HEPA e a un sofisticato design del condotto per l’aria, RedRoad V17 cattura anche le particelle più piccole, evitando che finiscano nel motore col rischio di danneggiarlo sul lungo periodo. Il filtro H13 a carboni attivi posto alla fine del condotto di aspirazione fa si che l’aria in uscita sia perfino più pulita di quella che normalmente respiriamo, una soluzione assente anche su prodotti conosciuti come Dyson. Il design della vaschetta raccogli polvere è a prova di perdite, per garantire che lo sporco non ritorni in circolazione durante le pulizie.

Ottima anche la spazzola motorizzata, con ruote per muoversi meglio e due spazzole di diversa conformazione per pulire al meglio ogni superficie. La prima morbida e la seconda più rigida, per raccogliere ogni particella di sporco a seconda della superficie. Elevata la potenza garantita dal motore, che raggiunge i 155 W, con una autonomia superiore ai 60 minuti e la batteria rimovibile, per una maggiore longevità del prodotto.

Più che sulla scheda tecnica, comunque di altissimo livello, RedRoad punta l’attenzione sui materiali utilizzati, di elevata qualità. Il policarbonato utilizzato per alcune componenti conferisce un aspetto pregiato grazie a una finitura lucida e antigraffio, pensata per durare nel tempo. Molta attenzione è stata posta anche nella scelta dei colori, processo che ha richiesto diverse centinaia di tentativi, per non lasciare nulla al caso.

Elevata anche la precisione richiesta da RedRoad nella realizzazione dei componenti: solitamente nel processo di stampa delle parti plastiche è prevista una tolleranza di 30 micron, ma il produttore ha richiesto standard ancora più elevati, con una deviazione consentita che deve rimanere entro i 10 micron, a conferma della qualità dei prodotti.

In questo modo gli innesti sono precisi, le giunzioni tra le varie parti sono quasi invisibili e ne beneficia anche la qualità dell’aspirazione, senza perdite di potenza, con un rumore contenuto a causa di minori risonanze e frizioni tra i componenti. Potete trovare maggiori informazioni su RedRoad V17, che arriverà molto presto sul mercato, e sugli altri prodotti targati RedRoad visitando il sito ufficiale del produttore al link sottostante.

Informazione Pubblicitaria