Motorola presenta ufficialmente la famiglia Edge 20 svelando tre nuovi smartphone Android: si tratta, come previsto dalle indiscrezioni di queste settimane, di Motorola Edge 20, Motorola Edge 20 Pro e Motorola Edge 20 Lite. I dispositivi hanno in comune diverse specifiche, nonostante le differenze di prezzo: andiamo a scoprire tutto sulla nuova serie.

Motorola Edge 20, Motorola Edge 20 Pro e Motorola Edge 20 Lite ufficiali

La famiglia Motorola Edge 20 è composta da tre smartphone Android, che si differenziano sotto alcuni aspetti chiave pur mantenendo un’anima simile. Tutti e tre supportano la connettività 5G dual SIM, tutti e tre possono contare su un sensore fotografico Ultra Pixel da 108 MP e su una fotocamera anteriore da 32 MP Quad Pixel, e tutti e tre dispongono di un display OLED da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+.

Le fotocamere della nuova serie integrano funzionalità per acquisire contenuti in modo più semplice e veloce. Tra queste Dual Capture, che permette di registrare video o scattare foto con due fotocamere contemporaneamente, Audio Zoom (assente sul Lite), che utilizza microfoni avanzati per catturare il suono e filtrare i rumori ambientali e le voci, e la nuova funzione Super Slow Motion, capace di registrare a 960 fotogrammi al secondo in alta definizione. Per i selfie con poca luce c’è anche Low Light AI, che analizza in modo automatico le condizioni di luminosità.

Tutti e tre gli smartphone arrivano sul mercato con Android 11 e la My UX, senza app doppie preinstallate e pesanti skin. Il software include le Moto Experience, app specifiche e personalizzazioni come Scatto rapido, Screenshot con tre dita, varie combinazioni di colori e caratteri, oltre a Power Touch integrato nel sensore di impronte, che permette di eseguire un’azione o aprire un’app toccando due volte quest’ultimo.

Motorola Edge 20

Motorola Edge 20 è il modello “centrale” della nuova serie, e i cambiamenti rispetto alla versione più costosa (i prezzi li vedremo nel paragrafo in fondo) riguardano sostanzialmente il SoC, in questo caso un Qualcomm Snapdragon 778G, lo zoom ottico 3x (Super Zoom 30x), la RAM (da 6 o 8 GB) e la batteria, qui un po’ meno capiente (4000 mAh).

Il display è un pOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 144 Hz e risoluzione Full-HD+, con foro centrale per la fotocamera anteriore. Lo smartphone può contare sulla funzionalità Ready For in versione wireless, che permette di utilizzare il dispositivo su uno schermo più grande in modalità desktop, anche come webcam per videochiamate in alta definizione.

Ecco la scheda tecnica completa di Motorola Edge 20:

display da 6,67 pollici Full-HD+ pOLED a 144 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 778G

6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP Ultra Pixel, macro/ultra-grandangolare da 16 MP e zoom ottico 3x da 8 MP con OIS

fotocamera anteriore da 32 MP Quad Pixel

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6, sensore d’impronte laterale e speaker Tuned by Waves

batteria da 4000 mAh con ricarica rapida fino a 30 W

con ricarica rapida fino a 30 W Android 11

dimensioni di 163 x 76 x 6,99 mm, peso di 163 g

Previous Next Fullscreen

Motorola Edge 20 Pro

Motorola Edge 20 Pro è il nuovo flagship della casa alata, che parte dalla “base” del modello appena visto perfezionandolo sotto alcuni punti di vista: abbiamo infatti il più potente SoC Qualcomm Snapdragon 870, 12 GB di RAM DDR5 e 256 GB di storage UFS 3.1, uno zoom ottico fino a 5x (Super Zoom 50x) e una batteria da 4500 mAh. Il dispositivo supporta la modalità desktop Ready For in versione cablata e wireless.

Ecco la scheda tecnica completa di Motorola Edge 20 Pro, con le principali differenze in grassetto:

display da 6,67 pollici Full-HD+ pOLED a 144 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 870

12 GB di RAM DDR5 e 256 GB di memoria interna UFS 3.1

e 256 GB di memoria interna UFS 3.1 tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP Ultra Pixel, macro/ultra-grandangolare da 16 MP e zoom ottico 5x da 8 MP con OIS

da 8 MP con OIS fotocamera anteriore da 32 MP Quad Pixel

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6, sensore d’impronte laterale e speaker Tuned by Waves

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida fino a 30 W

con ricarica rapida fino a 30 W Android 11

dimensioni di 163 x 76 x 7,99 mm, peso di 185 g

Previous Next Fullscreen

Motorola Edge 20 Lite

Chiudiamo con Motorola Edge 20 Lite, ossia il modello meno costoso della nuova serie (come del resto il nome lascia intuire). In realtà conserva alcune caratteristiche degli smartphone qui sopra, come il display Full-HD da 6,67 pollici (in questo caso gOLED con 90 Hz di refresh rate), il sensore fotografico principale da 108 MP Ultra Pixel, il sensore per i selfie da 32 MP Quad Pixel e la connettività 5G.

Sale invece la capacità della batteria, che potrebbe garantire allo smartphone un’autonomia davvero interessante: a bordo prendono infatti posto 5000 mAh, sempre con la possibilità di effettuare ricariche rapide fino a 30 W. Il device integra la Desktop Mode, una funzione di screen share compatibile con Windows che supporta il drag and drop, e dispone del SoC MediaTek Dimensity 720.

Ecco la scheda tecnica completa di Motorola Edge 20 Lite:

display da 6,67 pollici Full-HD+ gOLED a 90 Hz

SoC MediaTek Dimensity 720

6 o 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP Ultra Pixel, macro/ultra-grandangolare da 8 MP e per la profondità da 2 MP

e per la da 2 MP fotocamera anteriore da 32 MP Quad Pixel

connettività 5G dual SIM, sensore d’impronte laterale

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida fino a 30 W

con ricarica rapida fino a 30 W Android 11

dimensioni di 163 x 76 x 6,99 mm, peso di 163 g

Previous Next Fullscreen

Prezzi e uscita di Motorola Edge 20, Edge 20 Pro e Edge 20 Lite

Motorola Edge 20, Edge 20 Pro e Edge 20 Lite saranno disponibili all’acquisto in Italia a partire da fine agosto 2021. Motorola Edge 20 arriverà nelle colorazioni Frosted Grey e Frosted White al prezzo di partenza di 449,90 euro (6-128 GB, 130 euro in più per la 8-256 GB), Motorola Edge 20 Pro nelle colorazioni Midnight Blue, Iridescent White e Blue Vegan Leather a 699,90 euro, mentre Motorola Edge 20 Lite nelle colorazioni Electric Graphite e Lagoon Green a partire da 379,90 euro (6-128 GB, 20 euro in più per la 8-128 GB).

Potrebbe interessarti: recensione Motorola Moto G10