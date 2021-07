A quanto pare Samsung ha deciso di cambiare marcia in merito agli aggiornamenti, come testimonia un nuovo banner pubblicato nelle scorse ore da uno dei Community Manager del colosso sud coreano. Negli ultimi tempi la compagnia è al top per quanto riguarda la velocità di rilascio delle patch di sicurezza, e ha prolungato il supporto per i propri smartphone, arrivando a offrire ben 5 anni di aggiornamenti per alcuni modelli.

La beta di One UI 4 è già dietro l’angolo

“Galaxy S21 series One UI 4 beta is coming soon!“, “La beta di One UI 4 per la serie Galaxy S21 arriverà presto“, con questa frase pubblicata oggi sulla Community di Samsung, arriva la conferma che lo sviluppo della nuova versione dell’interfaccia, basata su Android 12, è già in fase avanzata, tanto che la prima beta sembra già imminente. I primi smartphone a ricevere la beta saranno Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra, ma saranno molti altri a ricevere la versione finale.

Lo scorso anno, giusto per fare un paragone, Samsung aveva iniziato a parlare della beta di One UI 3 solo a settembre, quindi quest’anno ci sono già due mesi di anticipo. L’immagine, che vi proponiamo qui sotto, non riporta alcuna data, ma qualcuno ipotizza che la prima beta potrebbe essere rilasciata subito dopo il lancio di Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3, in programma il prossimo 11 agosto.

D’altro canto nel mese di agosto sarà rilasciato Android 12 Beta 4, che porterà le API finali e la stabilità della piattaforma, permettendo agli sviluppatori di portare avanti le proprie personalizzazioni certi che non ci saranno altre novità degne di nota. Anche se la serie Galaxy S21 sarà la prima a ricevere la nuova interfaccia, vista anche la diffusine degli smartphone, è quasi certo che saranno coinvolti anche altri modelli, in particolari molti medio gamma che sono la colonna portante delle vendite.

È dunque possibile che la serie Galaxy S21 inizi a ricevere la beta già da settembre, con la serie S20 a seguire nelle settimane successive. Alla fase beta, che presumibilmente richiederà un paio di mesi, dovrebbe seguire il lancio della versione stabile entro la fine dell’anno. Ricordiamo comunque che si tratta di informazioni relative al mercato coreano, mentre per quanto riguarda i mercati internazionali tutto potrebbe essere spostato in avanti di un mese.

È comunque probabile che alcuni degli smartphone destinati a ricevere One UI 4 Beta ricevano prima un aggiornamento a One UI 3.1.1, che dovrebbe debuttare ad agosto insieme ai nuovi pieghevoli. La lista di smartphone che dovrebbero ricevere Android 12 con One UI 4 è decisamente lunga e include le serie Galaxy S10, S20 e S21, Note 10 e Note 20, la serie Galaxy Z, e numerosi modelli delle serie A, M e F, oltre ai più recenti tablet.

Continuate dunque a seguirci perché non mancheremo di tenervi aggiornati sull’evoluzione della situazione.