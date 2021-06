Quello degli aggiornamenti è uno degli argomenti più “caldi” in ambito Android e tra le aziende più attente a tale aspetto un posto di primo piano spetta a Samsung, che pare abbia progetti molto ambiziosi per gli utenti business.

Sul sito inglese del produttore coreano dedicato ai dispositivi Galaxy Enterprise Edition (ossia quelli pensati per un utilizzo aziendale e per i quali Samsung offre una serie di servizi aggiuntivi), infatti, è possibile leggere un’importante novità per quanto riguarda gli aggiornamenti.

Samsung ora promette ben 5 anni di aggiornamenti di sicurezza e manutenzione, con l’obiettivo di garantire alle aziende che si affidano agli smartphone della serie Galaxy un lunghissimo periodo di protezione da minacce alla sicurezza mobile.

Samsung promette 5 anni di aggiornamenti per i device Galaxy Enterprise Edition

Così come viene spiegato dal colosso coreano, i 5 anni di update garantiti si riferiscono ad aggiornamenti firmware rilasciati con cadenza mensile o trimestrale, in modo tale che le aziende possano essere certe di avere tutti i propri dispositivi mobile aggiornati con le ultime patch di sicurezza e manutenzione (sia quelle di Android che quelle sviluppate da Samsung)

Il colosso coreano ci tiene a precisare che tale soluzione mette gli utenti al riparo da malware, phishing o qualsiasi problema software che potrebbe causare danni o rappresentare una minaccia.

Samsung ricorda che i 5 anni di aggiornamenti sono garantiti per i seguenti device:

serie Samsung Galaxy S20

serie Samsung Galaxy S21

serie Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy XCover 5

Samsung Galaxy Tab Active 3

Per tutti gli altri device Galaxy Enterprise Edition il periodo di aggiornamenti garantiti è limitato a 4 anni.

A questo punto i possessori di dispositivi Samsung “normali” possono iniziare a sperare che il colosso coreano possa in futuro decidere di estendere tale ampliamento del periodo di aggiornamenti garantiti anche ai modelli non Enterprise.

