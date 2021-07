Samsung Galaxy A52 e A52 5G sono tra gli smartphone di fascia media più apprezzati e di successo sul mercato grazie a una combinazione di scelte hardware azzeccate come la resistenza ad acqua e polvere, il display con un’elevata frequenza di aggiornamento, il comparto fotografico tra i migliori nella fascia di prezzo e gli eccellenti processori Snapdragon 720G e 750G.

Tra i maggiori pregi dei due dispositivi vi è senza dubbio il supporto da parte di Samsung per tre aggiornamenti principali di Android e sembra proprio che l’arrivo della prima major release, la One UI 4.0 basata su Android 12, si stia avvicinando.

Ecco quando aspettarsi l’arrivo della One UI 4.0

Samsung, di fatto, non ha fornito una data ufficiale per il rilascio di Android 12 ma è possibile fare delle previsioni concrete basandosi sulle tempistiche con le quali il Galaxy A51 ricevette Android 11.

Stando a queste previsioni se il Samsung Galaxy A52 e il Galaxy A52 5G dovessero rispettare questa linea temporale allora potrebbero contare di ricevere l’aggiornamento nei primi mesi del 2022, con il rilascio inizialmente limitato a pochi paesi per poi espandersi globalmente nei mesi seguenti.

È giusto sottolineare come queste tempistiche siano suscettibili a molti ritardi e cambiamenti ma anche come Samsung stessa sia intenzionata ad accompagnare gli utenti in quest’attesa in quanto cercherà di tenerli informati a riguardo attraverso l’applicazione Samsung Members in cui pubblicherà le tabelle di marcia di ciascun dispositivo in attesa dell’aggiornamento ad Android 12.

