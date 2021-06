Gli smartphone di fascia media sono sempre più popolari, potendo vantare le principali feature dei modelli di punta e un prezzo decisamente più interessante e, pertanto, non c’è da stupirsi se anche tali device finiscano tra le mani dello staff di DxOMark, così com’è avvenuto nelle scorse ore per Samsung Galaxy A52 5G.

Ricordiamo che stiamo parlando di un telefono che può contare su un display Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+, un processore Qualcomm Snapdragon 750G, 6 GB di RAM e una batteria da 4.500 mAh.

DxOMark mette alla prova la fotocamera di Samsung Galaxy A52 5G

Il comparto fotografico posteriore dello smartphone di Samsung può contare su ben quattro sensori, dei quali il primario ha una risoluzione di 64 megapixel (con OIS e apertura f/1.8) ed è accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 12 megapixel (con apertura f/2.2), uno macro da 5 megapixel (con apertura f/2.4) e uno per il calcolo della profondità (con apertura f/2.4). Il device è in grado di registrare video a 2160p (a 30 fps).

Samsung Galaxy A52 5G nei test di DxOMark è riuscito a totalizzare 107 punti nelle foto, 90 punti nei video e 56 punti nello zoom, per un risultato complessivo di 102 punti, grazie al quale lo smartphone conquista l’ottantaquattresima posizione nella classifica, a pari punti con Google Pixel 3 e Redmi K20 Pro, alle spalle di Apple iPhone SE (2020), HTC U12+, POCO X3 NFC, Samsung Galaxy Note 9 e Xiaomi Mi MIX 3 (con 103 punti) e davanti ad Apple iPhone XR e Google Pixel 3a (con 101 punti).

Tra gli aspetti che hanno colpito positivamente i tester vi sono i colori vivaci nelle foto, l’elevato dettaglio nelle foto all’aperto, la qualità degli scatti bokeh, il rumore nei video all’aperto e al chiuso, il bilanciamento del bianco e la resa cromatica nei video all’aperto.

Non hanno invece convinto i tester il rumore nelle foto in condizioni difficili di luce, gli errori di messa a fuoco automatica e l’instabilità nelle foto e nei video, gli errori di stabilizzazione nei video in cui si cammina.

