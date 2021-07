A inizio giugno di quest’anno Apple Music iniziava ad avviare l’aggiornamento dell’applicazione per dispositivi Apple con il pieno supporto a due funzionalità richieste da moltissimo tempo e in parte già offerte da servizi competitor: l’audio lossless e l’audio 3D (chiamato anche Spatial Audio).

Arriva l’audio lossless e lo Spatial Audio

A più di un mese di distanza dall’arrivo su iOS 14, iPadOS 14 e macOS 11 Big Sur, il team di sviluppo di Apple Music per Android ha finalmente iniziato a rilasciare l’aggiornamento con le stesse funzionalità per tutti i dispositivi muniti del sistema operativo mobile di Google. Per chi non fosse pratico con le feature sopracitate, l’audio lossless offre la possibilità di ascoltare brani audio ad alta qualità a risoluzione massima (24 bit/48 kHz) o in qualità Hi-Res Lossless (24 bit/192 kHz). L’audio 3D tramite Dolby Atomos, invece, con il giusto paio di cuffie, permette di ascoltare appositi brani audio con una equalizzazione che premia una diffusione da tutte le direzioni.

Le funzionalità, per chi avesse un abbonamento a Apple Music, sono fin da subito disponibili tramite l’aggiornamento distribuito attraverso il badge del Play Store sottostante. In alternativa, potete installare manualmente l’APK dell’ultima versione di Apple Music a partire da questo link di APK Mirror.

Aggiorna Apple Music