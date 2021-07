Dopo settimane di indiscrezioni e informazioni trapelate oggi è finalmente il giorno di OnePlus Nord 2 5G. Il nuovo smartphone di fascia media della casa cinese è stato presentato ufficialmente e possiamo finalmente scoprire tutto senza più condizionali, tra “conferme” e novità.

OnePlus Nord 2 5G è ufficiale: specifiche tecniche, funzionalità e design

OnePlus parla di un’esperienza da flagship a un prezzo contenuto e punta soprattutto sul comparto fotografico con IA, che comprende una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (Sony IMX 766) e una singola anteriore da 32 MP (Sony IMX 615), e sulla batteria, una 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida Warp Charge da 65 W (attraverso la porta USB Type-C 2.0).

“OnePlus Nord 2 5G riafferma il nostro impegno a condividere la grande tecnologia con il mondo“, ha dichiarato Pete Lau, fondatore di OnePlus. “Con i progressi fatti nel campo delle tecnologie degli smartphone anche nella fascia media, ora siamo in grado di offrire esperienze premium su dispositivi più accessibili. Siamo fiduciosi che Nord 2 sia un degno successore dell’originale OnePlus Nord.”

Tra le funzionalità fotografiche di OnePlus Nord 2 5G troviamo la stabilizzazione ottica del sensore principale (OIS), la possibilità di scattare foto ultra-grandangolari grazie al sensore secondario da 8 MP con EIS, Nightscape Ultra per foto più luminose di notte (fino a 1 lux) e Dual View Video (per girare video con fotocamera posteriore e anteriore allo stesso tempo). Con AI Video Enhancement lo smartphone migliora luminosità, colori e contrasto nei video, mentre AI Photo Enhancement è capace di riconoscere 22 scenari e adattare automaticamente le impostazioni fotografiche. Per i selfie c’è Group Shots, che può rilevare fino a cinque volti per volta e ottimizzare tono delle pelle e dettagli dei visi.

OnePlus Nord 2 5G dispone di un display Fluid AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2400 pixel, 410 ppi), con refresh rate a 90 Hz, aspect ratio di 20:9, sRGB, Display P3 e sensore di impronte integrato. La casa cinese ha pensato alla funzione AI Color Boost per migliorare la resa dei colori e la riproduzione delle immagini su YouTube, MX Player Pro e VLC, e a AI Resolution Boost per perfezionare la qualità su YouTube, Snapchat e Instagram. Smart Ambient Display è poi in grado di ottimizzare la leggibilità dello schermo in qualunque situazione.

A muovere il sistema ci pensa il SoC MediaTek Dimensity 1200-AI a 6 nm con l’aiuto della GPU ARM G77 MC9, di 8 o 12 GB di RAM LPDDR4X e 128 o 256 GB di memoria interna di tipo UFS 3.1. Dal punto di vista della connettività, oltre al Dual 5G NSA e SA, abbiamo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax dual band (2,4 e 5 GHz) 2×2 MIMO, Bluetooth 5.2 con supporto a aptX, aptX HD, LDAC e AAC, NFC per i pagamenti in mobilità, GPS, GLONASS, Galileo e Beidou. Non manca il doppio speaker.

Lato software troviamo Android 11 con OxygenOS 11.3, una personalizzazione che può contare su tante funzionalità, tra le quali la Dark Mode, la Zen Mode, l’Always On Display, la registrazione dello schermo, la prevenzione dei tocchi accidentali e il servizio Games App per i giocatori più incalliti. In base a quanto dichiarato da OnePlus, lo smartphone riceverà due major update e tre anni di aggiornamenti di sicurezza.

Ecco le specifiche tecniche complete di OnePlus Nord 2 5G:

display 20:9 Fluid AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2400 pixel, 410 ppi), con 90 Hz, sRGB e sensore di impronte integrato

SoC MediaTek Dimensity 1200-AI a 6 nm con GPU ARM G77 MC9

8 o 12 GB di RAM LPDDR4X e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX 766 da 50 MP (apertura f/1.88, OIS, pixel da 1.0 μm), ultra-grandangolare da 8 MP (119,7°, f/2.25, EIS) e monocromatico da 2 MP (f/2.5)

fotocamera anteriore Sony IMX 615 da 32 MP (apertura f/2.45, pixel da 0,8 μm, EIS)

connettività dual 5G SA/NSA, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 5.2, NFC, GPS/GLONASS/Galileo/Beidou, USB Type-C 2.0

doppio speaker, supporto aptX, aptX HD, LDAC e AAC, Haptics 2.0

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida Warp Charge a 65 W

Android 11 con OxygenOS 11.3

dimensioni di 158,9 x 73,2 x 8,25 mm, peso di 189 g

OnePlus Nord 2 5G viene lanciato in tre colorazioni: alla versione Gray Sierra, più seriosa e classica, si affiancano le vivaci Blue Haze e Green Wood per chi vuole “osare” di più. Frontalmente lo smartphone offre cornici sottili soprattutto su tre lati, con un mento un po’ più spesso nella parte inferiore e una fotocamera anteriore integrata grazie a un piccolo foro, posizionato decentrato sul lato sinistro. Il design generale si discosta da quello del predecessore e ricorda un po’ quello dei “fratellastri” OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro. Come dimensioni risulta più compatto rispetto a questi due: parliamo di 158,9 x 73,2 x 8,25 millimetri, con un peso di 189 grammi.

Prezzo e data di uscita di OnePlus Nord 2 5G

OnePlus Nord 2 5G sarà disponibile sul sito ufficiale e su Amazon.it a partire dal 28 luglio 2021 ai seguenti prezzi:

8-128 GB a 399 euro – acquista su Amazon

12-256 GB a 499 euro – acquista su Amazon

Il preordine parte alle 17:00 di oggi, sia su Amazon sia sul sito OnePlus: tutti coloro che lo effettueranno potranno ricevere lo smartphone in anticipo, con spedizione fissata al 26 luglio. Disponibile inoltre il 10% di sconto sulle cover e sullo schermo protettivo, oltre al 50% di sconto sulle cuffie OnePlus Buds Z.

